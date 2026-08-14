Жена Гэрри – его радость и проклятие. Лейла стала серым кардиналом ирландца

В ночь с 15 на 16 августа в Филадельфии на арене «Xfinity Mobile» пройдёт очередной номерной турнир UFC 330. В главном событии вечера чемпион в полусреднем весе и лидер рейтинга P4P Ислам Махачев выйдет на первую защиту пояса в полусреднем весе. А его соперником станет ирландский боец Иэн Гэрри, занимающий первую строчку в рейтинге дивизиона.

Возможно, если бы Ислам получил другого соперника, ситуация была бы намного спокойнее. Но Иэн – один из самых скандальных и противоречивых бойцов на планете. Пожалуй, в этом есть огромная заслуга его жены – Лейла Анна-Ли принимает активное участие в развитии карьеры супруга. Причём не всегда делает это «чисто», зачастую прибегая к хитрым приёмчикам. И из-за этого вокруг фигуры Гэрри всегда скандалы и конфликты.

Начнём с основного. Кто же такая Лейла Анна-Ли? Она является известной британской телеведущей и спортивной журналисткой. Стоит отметить, что Анна-Ли – это творческий псевдоним девушки. По материнской линии она является бразильянкой. Поэтому Мачадо – это всего лишь девичья фамилия Лейлы. А ведь в своё время всех всколыхнул слух, который мог сильно ударить по реноме Иэна. Но Гэрри, кажется, это не особенно волновало. Важно отметить, что у союза бойца и телеведущей есть огромное количество моментов, смущающих фанатов. И на них стоит остановиться максимально подробно.

Лейле – 43 года. Иэну – 28 лет . И для многих эта разница в возрасте изначально казалась просто колоссальной. Естественно, саму пару не особо смущает общественное мнение. Но это было одним из первых моментов, на который указывали противники этих отношений. Кроме того, до Гэрри телеведущая уже была в браке. В 2014 году она обручилась с Ричардом Калленом. И его фигура в отношениях журналистки с Иэном – отдельная страница. Да, сам брак нутрициолога и Лейлы быстро распался. Хотя у пары и появился на свет сын по имени Лукас. Но самое странное случилось позже. Стало известно, что Ричард буквально жил с Гэрри и его супругой. Почему? Каллен стал диетологом бойца. Естественно, новости об этом многих просто поразили.

Иэн Мачадо Гэрри и Лейла Анна-Ли Фото: Из личного архива Лейлы Анны-Ли

Следующий важный момент. Сразу после заключения брака Иэн довольно неожиданно взял фамилию жены – Мачадо . Но и свою оставил. Теперь он – Иэн Мачадо Гэрри. И изначально это решение было огульно раскритиковано. Однако со временем пара даже смогла подобрать для этого красивое объяснение. В 2022 году у них родился общий сын. Кроме того, у Лейлы был ещё один – от первого брака. Чтобы всё семейство было с одной фамилией, Гэрри решил взять двойную. Но и тут углядели лишь попытку угодить супруге.

Ещё больше насмешек в адрес Иэна полетело в тот момент, когда начали вскрываться подробности жизни Лейлы до отношений с ирландцем. Стало известно, что в 2010 году она выпустила книгу с очень любопытным названием – How to be a WAG. Там она рассказывала, как стать девушкой, а затем и женой профессионального спортсмена. Подогревало ситуацию и то, что по слухам Лейла очень активно пыталась устраивать свою личную жизнь после развода. И писала бойцам. Например, сообщение получил даже скандальный Диллон Дэнис. А ещё немного смущает прямая выдержка из книги: «Как только ты заполучишь известного спортсмена, тебе захочется убедиться, что ты – его женщина, надев обручальное кольцо на палец. Свадьба – большое событие. Она подтверждает твою роль на всю жизнь и позволяет выгодно развестись ».

Лейла Анна-Ли Фото: Anthony Harvey/Getty Images

Старается Лейла влиять на поведение ирландца и за пределами октагона. В 2022 году произошёл очень странный и любопытный момент. Парочка оказалась в одном лифте с Хамзатом Чимаевым. На тот момент Борз уже был суперзвездой организации. И Анна-Ли буквально настаивала на том, чтобы Иэн подрался с Хамзатом прямо в лифте. Она считала, что подобная история очень сильно поднимет популярность ирландца. Правда, сам Гэрри не особо хотел снискать такую славу. Поэтому он отказался от потасовки. В итоге супруга назвала его трусом.

Говоря откровенно, влияние жены на жизнь Иэна носит двойственный характер. С одной стороны, различные скандалы совершенно точно подогревают интерес к персоне Гэрри. С другой – это всё вынуждает бойца находиться под постоянным давлением. И как это скажется на ирландце в поединке с Исламом? Большой вопрос.