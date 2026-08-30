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Умар Нурмагомедов, следующий бой, кто будет соперником, реванш с Мерабом Двалишвили, титульная гонка, рейтинг UFC

О чемпионстве можно забыть? Что дальше для брата Хабиба в UFC
Яхья Гасанов
Умар Нурмагомедов
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Умару нужно перезагрузиться и возвращаться.

Лето-2026 в UFC завершилось одним из самых больших апсетов года. Умар Нурмагомедов, которого многие по умолчанию считали человеком, чьё чемпионство практически неизбежно, проиграл нокаутом (!) Сонг Ядонгу. О китайце давно говорят как о человеке, упёршемся в потолок возможностей. Почти все свои важные бои Сонг проиграл, однако в этот раз удивил мир и нокаутировал брата Хабиба.

После поражения Умар отметился лишь коротким сообщением в социальных сетях: «Со мной всё в порядке. Огромное спасибо всем, кто пишет. Сделаю работу над ошибками и вернусь».

Что пошло не так у Умара: