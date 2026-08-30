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Том Аспиналл, когда следующий бой, переговоры с UFC, контракт, реванш с Сирилем Ганом, конфликт, простой

«Расскажи нам, в чём проблема». А когда будет биться Аспиналл?
Яхья Гасанов
Том Аспиналл
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Вокруг будущего британца всё очень мутно.

Одна из главных загадок последних месяцев в ММА — кто возглавит турнир UFC 332? Промоушен уже объявил почти весь кард следующего номерного ивента (UFC 333), но про предыдущий турнир подзабыл, а до него между тем остаётся чуть больше месяца. В связи с этим снова поднялся вопрос: а где, кстати, действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл? Кто-то ожидал увидеть его в октагоне уже в октябре, кто-то — позже, в ноябре или декабре, но пока тишина и только противоречивые цитаты с разных сторон.

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