«Расскажи нам, в чём проблема». А когда будет биться Аспиналл?

Одна из главных загадок последних месяцев в ММА — кто возглавит турнир UFC 332? Промоушен уже объявил почти весь кард следующего номерного ивента (UFC 333), но про предыдущий турнир подзабыл, а до него между тем остаётся чуть больше месяца. В связи с этим снова поднялся вопрос: а где, кстати, действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл? Кто-то ожидал увидеть его в октагоне уже в октябре, кто-то — позже, в ноябре или декабре, но пока тишина и только противоречивые цитаты с разных сторон.

Предыстория всем известна — почти