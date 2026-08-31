Чимаев против экс-чемпиона UFC и схватка Шары Буллета. Не пропускаем турнир RAF в Москве

Дата и время турнира RAF в Москве

Первый в истории турнир лиги Real American Freestyle (RAF) в Москве состоится 5 сентября на «ВТБ Арене». Старт ивента запланирован на 19:00 мск. В главном событии вечера состоится схватка двух экс-чемпионов UFC — между собой сойдутся Хамзат Чимаев и Тайрон Вудли. Для Борза это вторая схватка в рамках лиги, до этого он побеждал Диллона Дэниса. Вудли тоже уже побеждал в RAF — в конце августа ветеран одолел Хоакина Бакли.

Недавний тройной чемпион One Championship Анатолий Малыхин поборется с Пуей Рахмани, а действующий боец UFC Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, столкнётся с Нейманом Грейси. Изначально же соперником Пирата должен был стать Александр Шлеменко.

Кроме того, на турнире выступят бойцы ММА Юсуф Раисов и Бо Никал, а также титулованные борцы Абдулрашид Садулаев, Ширвани Мурадов, Ахмед Тажудинов, Кайл Снайдер, Джордан Барроуз и другие. Запланировано три титульных противостояния.

Прямая трансляция московского турнира RAF со схваткой Чимаева

Посмотреть прямую трансляцию московского турнира лиги RAF можно на платформе «Кинопоиск». «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира, в которой отразит все самые интересные события ивента.

Полный кард турнира RAF в Москве:

Хамзат Чимаев — Тайрон Вудли;

Абдулрашид Садулаев — Зак Браунагель;

Захид Валенсия — Ибрагим Кадиев;

Шарабутдин Магомедов — Нейман Грейси;

Кайл Снайдер — Ахмед Тажудинов;

Кайл Дейк — Магомедхабиб Кадимагомедов;

Джордан Барроуз — Магомед Курбаналиев;

Кеннеди Блейдс — Вусала Парфианович;

Бо Никал — Ширвани Мурадов;

Джейсон Нолф — Исмаил Ханиев;

Анатолий Малыхин — Пуя Рахмани;

Юсуф Раисов — Мариф Пираев;

Вито Аруджау — Сослан Рамонов.

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Что говорят перед турниром RAF

Глава IBA Умар Кремлёв ждёт масштабного события.

«5 сентября в Москве будет очень жарко — здесь соберутся лучшие борцы со всего мира. На ковре встретятся настоящие легенды, каждая схватка будет зрелищной и напряжённой. Это будет самое масштабное событие в истории профессиональной борьбы и в истории RAF. Я в этом уверен», — приводит слова Кремлёва пресс-служба IBA.

Тайрон Вудли уверен в том, что расправится с Хамзатом Чимаевым на борцовском ковре.

«Я разберусь с Хамзатом. Запомните мои слова. Многие думали, что Хоакин Бакли будет для меня лёгким соперником, но чутье подсказывает мне, что Хамзат окажется лёгким соперником. Вот увидите, что произойдет. Я его просто разгромлю», — сказал американец в интервью Ариэлю Хельвани.

Хамзату Чимаеву неинтересны схватки с олимпийцами.

«С Бо Никалом можно побороться. С парнями, которые выступают по ММА, бороться интересно. А бороться с олимпийским чемпионом — какой смысл? Если бы я хотел побороться со Снайдером или Садулаевым, я бы на Олимпиаду пошёл», — сказал Чимаев в видео на YouTube-канале Адама Зубайраева.