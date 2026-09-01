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Мозес Итаума, первое поражение в карьере, причины, разбор, подготовка к бою, слова после боя

Вундеркинд поплатился за недооценку? Почему провалился Итаума
Яхья Гасанов
Анализ поражения Мозеса Итаумы
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Мозес даже не проводил спарринги на 12 раундов.

В минувшие выходные в Англии определился новый чемпион мира в супертяжёлом весе по версии IBF. Юный Мозес Итаума и опытный Филип Хргович закатили один из лучших боёв года и, вопреки ожиданиям, с поясом с ринга сошел хорват. Хргович победил техническим нокаутом, хотя на всех карточках судей проиграл каждый раунд (80-71, 80-71, 79-72). В первой половине боя и вовсе происходило настоящее деклассирование от Итаумы, у которо