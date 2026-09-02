«Нужно грызть землю для результата». Интервью с главным тренером сборной России по боксу

В Саранске полным ходом идёт чемпионат России по боксу, уже в четверг, 3 сентября, стартуют полуфиналы. Этот турнир — особенный: ведь совсем недавно нашу страну вернули в World Boxing, допустив к международным соревнованиям с флагом и гимном. Соответственно, теперь выросло и без того серьёзное значение домашних чемпионатов, ведь успешное выступление может стать трамплином к олимпийским турнирам. Мы поговорили с главным тренером мужской сборной России Виктором Борисовичем Фархутдиновым: обсудили допуск национальной команды, оценили изменение олимпийских весовых категорий и предположили, каким будет международное судейство.

— Как ведётся подготовка к международным стартам, что уже сделано?

— Недавно были в Москве, приезжали, чтобы сделать визы на чемпионат Европы в Болгарии. Вся сборная команда прошла процедуру, сдали тесты. Первый этап подготовки к ЧЕ — сбор ОФП в Кисловодске. Команда фактически определена. Сборная полностью укомплектована сильными ребятами, призёрами и победителями множества турниров, они и поедут в Болгарию.

— Соскучились по международным турнирам в полноценном формате?

— Конечно, очень соскучились. Для возвращения была проделана большая работа Умаром Назаровичем Кремлёвым, руководством Федерации бокса России, Александром Александровичем Беспутиным и другими руководителями. Нас допускают на все международные соревнования, на олимпийский цикл, Олимпиаду — везде с флагом и гимном, это очень большое дело. Очень приятно. Первыми дебютировали наши юниоры в Сербии – хорошо, что и результаты оказались достойными. Конечно, на взрослом чемпионате будет сложнее и интереснее, но мы готовы.

Сборная России по боксу Фото: РИА Новости

— Какие ещё ближайшие международные планы?

— На самом деле, стартов будет множество. Помимо чемпионата Европы, хотим выступить на Кубке мира в Узбекистане, к которому готовятся очень многие сильные мировые команды. Потом начнётся глобальный олимпийский отбор, его частью станет чемпионат мира в Казахстане в апреле 2027 года.

Да, нынешний чемпионат России проходит ещё в «старых» весовых категориях, неолимпийских, но это ничего. Всё равно определим сильнейших и будем собирать команду из лучших.

2027-й будет для нас очень сложным годом. Чемпионат мира, Европейские игры, другие старты. Будем собирать восьмёрку сильнейших и выступать на всех международных турнирах. Задача-минимум — чтобы пять спортсменов отобрались на Олимпийские игры, а вообще, хотим, чтобы на ОИ поехали все семь человек.

— А почему чемпионат России проводится ещё по «старой» схеме с 13 весовыми категориями, в то время как на ОИ-2028 будет лишь семь весов?

— Мы получили допуск только недавно, а весовые категории для чемпионата России определялись ещё в начале года. Нас допустили до мировых соревнований одними из последних, поэтому не получилось что-то изменить. Могли бы перенести сам чемпионат России, но календарь очень плотный, просто некуда было передвигать. Да и в Саранске всё было уже готово. Вот так сложилось.

Тем не менее это не проблема, ведь состав на чемпионат Европы полностью собран. Да, могут быть какие-то сложности, однако в целом всё готово. Визы получили, тесты прошли, команда спокойно готовится.

— Есть ли какие-то потери перед чемпионатом Европы?

— Да, к сожалению, в категории до 90 кг Шарабутдин Атаев, наш лидер и двукратный чемпион мира, получил травму. Я в него верю, но надо сначала залечить повреждение, чтобы продолжать оставаться лидером в этом весе.

Плюс Муслим Гаджимагомедов, наш трёхкратный чемпион мира, тоже получит отдых. Много боёв, много соревнований, надо иногда делать небольшую паузу. Ну и чемпион мира Джамбулат Бижамов, у него летом свадьба, перенести никак было нельзя. Вот этих троих топовых наших боксёров мы освободили, поэтому вторые номера в этих весовых категориях поедут на чемпионат Европы.

— Не будет ли возможности поменять состав сборной перед чемпионатом Европы, если кто-то блеснёт на российском первенстве?

— У нас в январе будет драться восьмёрка сильнейших, пусть там и доказывают. Обойма очень плотная, перед большими стартами будем садиться с тренерским составом, руководством и определять тех, кто на данный момент самый достойный. У каждого топового боксёра будет возможность себя показать. В Самаре пройдёт Кубок России, он будет отборочным к Олимпийским играм. Конечно, чемпионат России тоже отборочный, но тут не олимпийские веса и отсутствует несколько лидеров.

— Говорят, что Альберт Батыргазиев возвращается в любительский бокс.

— Да, наш олимпийский чемпион попробует отобраться на ещё одни Игры. Уже попросил, чтобы его допустили к отбору на Кубке России в январе. Он набирает форму, готовится к весовой категории до 65 кг. Этот вес вообще очень сильный: там чемпион мира Попов, Магомедов, много других ребят. В целом все веса очень сильные.

Альберт Батыргазиев Фото: РИА Новости

— Как относитесь к тому, что олимпийский бокс снова «порезали», убрав ещё одну весовую категорию (теперь у мужчин осталось только семь весовых категорий: до 55 кг, до 60 кг, до 65 кг, до 70 кг, до 80 кг, до 90 кг и 90+ кг. – Прим. «Чемпионата»)?

— Очень жаль, конечно, очень. Особенно азиатские страны недовольны, у них исторически маленькие веса сильные, а категорию до 50 кг убрали. И у нас этот вес очень сильный: медалисты чемпионата мира, чемпионы Европы. Впрочем, эти ребята будут принимать участие во всех других крупных турнирах. А отбор на ОИ будет идти именно в семи олимпийских категориях.

— Юный Вячеслав Рогозин, блеснувший на ЧМ, тоже едет сразу на чемпионат Европы?

— Да-да, конечно. У нас этот вес очень сильный. Рогозин, Пегливанян, Саввин, Кузнецов. Сильнейшие ребята. Хотя не могу сказать, что у нас какой-то вес проседает. А так у боксёров все возможности: выигрывай турниры – и поедешь на Олимпийские игры. Даже если на условном чемпионате мира какой-то из первых номеров споткнётся, сделает ошибку, у нас всегда есть крепкий второй номер, который готов подхватить знамя и поехать на ОИ.

— Нет ли мандража перед чемпионатом Европы? Всё-таки давно не выступали на международных турнирах такого формата.

— Я просмотрел весь чемпионат Европы, где бились ребята 17-18 лет. Там ещё у наших ребят был виден мандраж, нервы. А у нас же все ребята на большом опыте, чемпионы Европы, мира.

Кто-то и в профессиональных боях уже успел выступить. Да, там разница серьёзная в формате, но тем не менее. С другой стороны, на ОИ надо готовиться на пять-шесть боёв за турнир. И такой опыт у наших боксёров тоже есть.

Да, был перерыв. Мы потеряли немного в том плане, что было мало выездов, международных стартов. Но об этом уже не надо говорить. Надо выходить и отдавать все силы в каждом бою, будто это финал. Ребята хорошо дышат, отлично готовы физически. Много силовой, беговой работы выполняют при подготовке.

— Если вернуться к чемпионату России, за какой весовой категорией посоветовали бы следить в первую очередь?

— Знаете, все веса хорошие, конкурентные. Нет такого, что где-то проседание. Везде есть призёры, чемпионы международных турниров. Плюс хорошо, что руководство разрешило сделать жеребьёвку, развести самых сильных боксёров. Руководство вообще внимательно относится, выполняет наши просьбы, за что ему большое спасибо.

А нам надо работать, пахать, засучив рукава. Грызть землю, чтобы добиться хорошего результата для нашей страны. Для этого мы и работаем. Выигрывает сильнейший, и на турниры тоже ездят сильнейшие. Мы так долго ждали допуска – теперь нужно показывать себя.

Виктор Фархутдинов Фото: РИА Новости

— Как оцените тренерский состав?

— У нас очень сильные специалисты. Все заслуженные тренеры, умные, грамотные. Многие — великие боксёры. Плюс я всегда разрешал, чтобы рядом со мной на бои выходил личный тренер боксёра, помогал, секундировал. Если он справляется, ведёт себя как настоящий тренер, никаких препятствий чинить не буду. У меня такой подход. Личные тренеры могут выходить в ринг, готовить, разрешаю индивидуальную работу. Ну и сам по необходимости включаюсь, помогаю. Многие боксёры настолько опытные, что им лишних слов во время боя и не нужно. Так, пару слов сказать, направить. Спортсмен и сам опытный, всё отлично понимает.

— И последний вопрос. Нет ли опасений, что на чемпионате Европы и других международных турнирах, куда нас снова допустили, к России будет специфическое отношение? Может, то же самое спорное судейство.

— На это не нужно обращать внимания. Например, на первом турнире после нашего возвращения, где бились ребята 17-18 лет, судейство было хорошее. Если ты выигрываешь с большим преимуществом, никто тебе не помешает. Конечно, когда равный бой, победу могут и не отдать. Но ты выходи побеждать чётко, чтобы ни один судья даже не подумал отобрать у тебя победу.

Если вдруг и в самом деле будут засуживать, то наше руководство вмешается и разберётся. Нас точно не дадут в обиду. Тренеру же ругаться нельзя, будет дисквалификация, всё остальное.