От стагнации к звёздному поколению. Как расцвёл дивизион «мухачей» в UFC

Ещё буквально пару лет назад наилегчайший дивизион UFC наводил на фанатов тоску, к поединкам бойцов из этой весовой категории относились снисходительно и рассуждали о застое. Причины были. Чемпион Александр Пантожа ещё на пути к поясу перебил всех претендентов, а бесконечные реванши никого не интересовали. В итоге бразилец бился сначала с 10-м номером рейтинга Стивом Эрцегом, а потом и вовсе с дебютантом Каем Асакурой. Но в UFC показали, как они могут реанимировать дивизион за счёт нового поколения бойцов, готовых закатывать зрелищные бои.

Сейчас чемпионом является 24-летний Джошуа Ван , который каждый бой превращает в шоу. Первую защиту уроженец Мьянмы проводил против талантливого японца Тацуро Таиры (26 лет) и устроил прекрасный бой, который будет претендовать на статус лучшего поединка года. Тут помог и Таира — зрелищный грэпплер с большим количеством финишей. На подходе к этим ребятам — опытный Манел Капе, нокаутёр, идущий на серии из четырёх побед нокаутами, за три из которых он получил бонусы. И побеждал Манел серьёзных бойцов — Асу Алмабаева, Брэндона Ройвала, Кёдзи Хоригути. Капе станет следующим претендентом, и если к тому моменту чемпионом будет Ван, то это гарантированные искры и разборка в стойке.

В десятку рейтинга входят Асу Алмабаев, Лонир Кавана и Рамазан Темиров. Первый собрал уже 7-1 в UFC и в последних двух боях оформил яркие финиши, Кавана смял недавнего чемпиона Брэндона Морено, Темиров идёт с 3-0 в организации, а в последнем поединке уничтожил Эрцега, отправив его в глубокий нокаут. Все трое бьются зрелищно, побеждают и уже находятся в двух-трёх победах от титульного шанса.

Рамазан Темиров Фото: Josh Hedges/Getty Images

Есть и бойцы, которые не входят в рейтинг, но заслуживают внимания . Выходец из вольной борьбы Рэи Цуруя на последнем турнире утрамбовал Кевина Борхаса. У японца в UFC 3-1, проигрывал он только нынешнему чемпиону Вану, выйдя на коротком уведомлении, а ещё есть три победы на Road to UFC. Ещё громко о себе заявил Билал Хасан. Непобеждённый проспект из Индонезии, который исполняет танцы Майкла Джексона после побед и обладает серьёзной нокаутирующей мощью. На турнире в Шанхае Хасан красиво срубил Нильсона Рохаса и заявил, что хочет устраивать только яркие бои и добывать финиши. Цуруе — 24 года, Хасану — 25.

Права на видео принадлежат UFC.

И у нас уже настоящее звёздное поколение молодёжи: Ван, Таира, Цуруя, Хасан, Кавана, Темиров. Никому из них нет и 30 лет. Есть немного более опытные Капе, Алмабаев и Алессандро Коста (три финиша в трёх боях в 2026-м). И есть более взрослое поколение, но состоящее из сильных и зрелищных бойцов: Пантожа сейчас будет биться за титул, Ройвал стал специалистом по боям года, Чарльз Джонсон неизменно дерётся ярко, Хоригути в большом порядке и входит в топ-5. Очень сбалансированный ростер, где есть и в целом высокоуровневые бойцы-универсалы, и нокаутёры, и опасные грэпплеры . Всё это результат работы матчмейкеров и руководства в последние два-три года. Почти все новички, громко о себе заявившие, пришли через Претендентскую серию Даны Уайта или шоу Road to UFC.

Билал Хасан Фото: Chris Unger/Getty Images