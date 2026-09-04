Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов прокомментировал возможные судейские проблемы на предстоящем чемпионате Европы, заявив, что при явном преимуществе спортсменам ничто не помешает.«На это не нужно обращать внимания. Например, на первом турнире после нашего возвращения, где бились ребята 17-18 лет, судейство было хорошее. Если ты выигрываешь с большим преимуществом, никто тебе не помешает. Конечно, когда равный бой, победу могут и не отдать. Но ты выходи побеждать чётко, чтобы ни один судья даже не подумал отбирать у тебя победу. Если вдруг и в самом деле будут засуживать, то наше руководство вмешается и разберётся. Но нас точно не дадут в обиду. Тренеру же ругаться нельзя, будет дисквалификация, всё остальное», — — сказал Виктор Фархутдинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.