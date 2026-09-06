«Обиды на UFC нет. На конкретных людей — есть». Говорим с Ринатом Фахретдиновым

Карьера Рината Фахретдинова пока стоит на паузе. Крутой российский боец, одержавший в UFC шесть побед и ни разу там не проигравший, внезапно оказался не нужен главному промоушену планеты — со спортсменом не продлили контракт. На данный момент Ринат ищет себе новую лигу и параллельно выступает в АСВJJ. Мы встретились со спортсменом на чемпионате России по боксу, где он был в качестве почётного гостя. Поговорили про UFC, неадекватных спарринг-партнёров и многое другое.

— Ринат, как ваши дела, есть ли новости по карьере?

— Дела хорошо. Но по карьере пока ничего сказать не могу. Сам жду. Всё на стадии переговоров.

— Российские лиги рассматриваете?

— Нет-нет, российские организации точно не рассматриваю. Причина простая: там каждый топ-боец либо мой знакомый, либо спарринг-партнёр, либо в одном зале занимаемся. Со своими драться не хотим. Есть столько иностранцев небитых, зачем драться со своими?

— Активно сейчас тренируетесь?

— Да, каждый день у себя, в Москве. Сюда, на чемпионат России, приехал по приглашению.

— Есть ли обида на UFC, что так получилось в итоге?

— На UFC — нет, а вот на конкретных людей есть. К сожалению, вышло недопонимание моего менеджера с матчмейкерами. На самом деле, я на 100% не знаю, что именно случилось. Дело явно не в нас, потому что мы сделали всё, что смогли. Дрались, выигрывали, шли с рекордом 6-0, не проигрывали. На самом деле это нонсенс, что боец с шестью победами и без поражений покидает UFC.

— Сразу вспоминается похожая ситуация с Мухаммадом Мокаевым, но тот хотя бы раздражал руководство лиги скандалами.

— У Мокаева да, и скандалы были. Плюс у него была и одна менеджерская история, о которой он умалчивает. Там такой микс причин, сплетение.

— Держите в голове возможность вернуться в UFC, есть желание? Условно говоря, побиться год-два в другой лиге, а потом попробовать снова к Дане Уайту.

— Такого нет, если уж куда-то подписываться, то на долгосрочный контракт, потому что я понимаю свои силы. Посмотрим, может, удастся и сразу вернуться. На самом деле, мне уже не 20 лет, чтобы хотеть вернуться в UFC. Было бы 20 лет, сказал бы, что обязательно вернусь. А когда тебе уже за 30, ты понимаешь, что тебе надо зарабатывать, думать уже о другом.

— За кем следите из россиян в UFC?

— Да за всеми. Кто из России, стран СНГ — за всеми следим. Это узкий круг, все общаемся, всех поддерживаем. Заранее, ещё до анонсов, знаем, кто и с кем будет драться.

— Что можете сказать по сенсационному поражению Умара Нурмагомедова?

— Да ничего страшного! Бывает, это спорт. Из этого такую историю сделали… Конечно, жалко, ещё и глухой нокаут. Но, с другой стороны, вспомните Ислама Махачева. На старте UFC в какой нокаут улетел, а сейчас — суперзвезда, лидер рейтинга Р4Р. А тот Мартинес, который его победил, ушёл на серии поражений. Это ММА, всё бывает. Как и в жизни. Понятно, что обидно и неприятно, однако долго расстраиваться не надо.

Умар Нурмагомедов в нокауте Фото: Chris Unger/Getty Images

— Сонг сможет побороться за чемпионский пояс?

— На самом деле Умар у Сонга выиграл бы девять боёв из 10. Ну, в этом бою вот так получилось. А так – 9 из 10.

— Чего ждёте от третьего боя Петра Яна и Мераба Двалишвили?

— Победы Петра, конечно.

— Без вариантов?

— Так не бывает, чтобы совсем без вариантов. Это ММА. И Мераб, конечно, не мальчик для битья. Тем более у них 1-1. Это такой вид спорта, который очень зависит от подготовки. Или даже подготовился хорошо, вес согнал тоже хорошо, а потом не восстановился. Тут всё что угодно может произойти.

— Кто станет следующим чемпионом UFC из России?

— Мовсар Евлоев.

— Уверены, ведь против него будет драться сам Александр Волкановски?

— Уверен. Мовсар на другом уровне, ребята. Там психология, она всё решает.

— Сейчас много говорят про спарринги Волкановски, когда против него каждую минуту выходит новый соперник.

— На самом деле, все так делают. На самом деле, когда ты в хорошей форме, против тебя постоянно выходит свежие соперники, когда ты уставший. Уверен, что и Мовсар так делает. По раунду соперники меняются, по половине раунда или по минуте. По-разному, смотря какой этап подготовки. Так делает не только Волкановски, в общем.

— Если говорить про разные методы тренировки, что можете сказать о разнице между Россией и США?

— Я скажу, в чём разница. В России тренируются больше, чем в Америке. Но в США тренируются более профессионально. У нас упахиваются. Смотришь на ребят на Кавказе: они тренируются сутками, потом выходят на бой и умирают. Думаешь, как же ты мог, ведь ты тренировался сутками? А потом понимаешь, что это «перетрен». Лучше недотренироваться, чем перетренироваться. Но мы этот момент не ловим. У нас почти к каждому тренеру приходишь, он тебя по два часа изматывает. Ты пришёл, ты должен умереть. Ну а как, ведь мне драться, ведь мне готовиться надо? К сожалению, не все ещё перестроились, что нужно немножко меньше тренироваться.

Только, главное, не надо путать с теми, кто не тренируется, потому что ленивый просто. Это другое дело.

— А вас пытались перетренировать?

— Да, в Америке такое тоже было.

— А если рассмотреть спарринги. Многие бойцы говорят, что у нас работают более жёстко.

— Это зависит от каждого человека лично. Например, мой спарринг-партнёр Денис Тюлюлин. Мы когда в США спарринговали, к клетке подходил Дастин Порье и говорил, что на наши спарринги билеты нужно продавать. Мы били друг друга. Но у нас без злости, просто спортивный интерес. Я понимал, что, даже если Денис меня ударит коленом в лицо, это будет рабочий процесс. А получить коленом в голову от другого человека – это уже конфликтная ситуация. С другими людьми я так не позволяю так работать ни ему, ни себе. Всё зависит от человека, от степени вашей дружбы.

Ринат Фахретдинов Фото: из личного архива Рината Фахретдинова

— Были ли неадекватные спарринг-партнёры?

— Нет, мы уже не в том возрасте, чтобы работать с неадекватными спарринг-партнёрами. Мы выбираем себе. Есть костяк команды, с кем мы уже много лет тренируемся, чужих особо не берём. Если мы видим, понимаем, что человек тебя не травмирует, сам не травмируется, мы его возьмём в команду. А так — нет. Многие пишут: давай поработаем, поборемся. Я пытаюсь донести, что эта не та история, где нужно спарринговать со всеми налево-направо. Нужно тщательно выбирать.

— Вынужденная пауза в карьере не бьёт финансово?

— На самом деле, я с боёв не зарабатывал. Всё, что зарабатывал, уходило на налоги, тренерам. Конечно, не то чтобы совсем не зарабатывал, чуть оставалось, но я не живу на деньги с боёв.

Ну и к тому же я выступал на ACBJJ по джиу-джитсу. В октябре будет защита пояса в Бразилии, запланирована схватка с Элизеу Залески, с которым у меня в UFC ничья была. Я сразу, когда в лигу заходил, сказал, что хочу с ним схватку. Тогда он травмировался, но теперь у него на родине встретимся.

— В Бразилии тяжело драться?

— Да, очень тяжело. Болельщики ужасные. Мы-то из России, там к нам ещё нормально относятся. Местного языка не знаю, но, когда выходил на арену, чётко понимал, что мне кричат: «Умри, умри, умри!». Половина арены кричала, чтобы я умер, ещё половина — поддерживала.

— И это вы ещё не Ковингтон (Колби Ковингтон несколько раз агрессивно высказывался в адрес Бразилии и её населения. — Прим. «Чемпионата»).

— Вот именно. Так нельзя, конечно: прилетаешь в страну и оскорбляешь её жителей. Я бы сам ему высказал за такое, особенно будучи его тренером или спарринг-партнёром.

— Нравится ли вам формат ACBJJ?

— Сначала мне не понравились правила. Но потом я подрался и понял, что мне нравится работать на голых кулаках. Я вообще в ММА бы выступал на голых кулаках. Мне очень нравится: ты чувствуешь звериный инстинкт, всё жёстче и правдоподобнее.