RAF, приезжайте почаще! Исторический турнир в России получился шикарным

5 сентября на «Арене Мытищи» в Мытищах прошёл первый в истории турнир лиги Real American Freestyle (RAF) в России. Болельщики насладились большим количеством схваток по вольной борьбе. А теперь пришло время снимать «первые сливки», делиться ощущениями и впечатлениями. Если говорить откровенно, ивент оставил много положительных эмоций. Изначально промоушен вызывал больше скепсиса, чем оптимизма. Но со временем он стал разрушать все стереотипы. И именно исторический турнир в России стал ключевой точкой, после которой у лиги дела могут резко пойти в гору. Главное, не отказываться от выбранного вектора развития.

Важно отметить, что начался «огонь» ещё задолго до старта самого турнира. Очень редко удаётся похвалить пресс-конференции турниров. Даже у UFC они часто получаются «для галочки», короткими, скомканными и скучными. Но здесь удалось повеселиться на славу. Анатолий Малыхин в шутку разгонял трэш-ток с Пуей Рахмани, всему этому способствовал расслабленный Хамзат Чимаев, американцы задевали россиян без лишней грязи, а те отвечали красивыми репликами. И, что самое приятное, в этом не чувствовалось особенного напряжения. Обстановка способствовала именно красивому, а не грязному трэш-току. Хочется, чтобы таких событий было побольше.

Теперь – к работе матчмейкеров. Здесь всё также на высочайшем уровне. Да, были схватки, в которых не оказалось особенной интриги. Однако нужно очень постараться, чтобы подобрать борца, способного сравниться с Хамзатом Чимаевым или Джорданом Барроузом. Это настоящие мастера своего дела, что они наглядно продемонстрировали по ходу турнира. А большинство схваток получились огненными. Там были и неожиданные сюжетные повороты, и драматичные моменты. Например, в противостоянии молодого Исмаила Ханиева и Джейсона Нолфа всё решили секунды. И при равном счёте победу американцу принесло лишь то, что он совершил последнее удачное действие. Организаторы собрали действительно конкурентный кард, интрига на последних мгновениях была даже в схватке легендарного Абдулрашида Садулаева. Его оппонентом оказался Зак Браунагель. И под занавес противостояния он был близок к тому, чтобы отыграть всё преимущество. Поэтому даже там всё было на тоненького.

Тайрон Вудли — Хамзат Чимаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ходят разговоры, что у лиги RAF очень большие гонорары. И если это на самом деле так, хочется сказать боссам промоушена огромное спасибо. Действующие бойцы приезжают на турниры действительно с большим желанием. Они даже не пытаются быть статистами, отбывать номер. В Мытищах выступило большое количество топовых представителей UFC – лучшей лиги по смешанным единоборствам на планете. И все они показали себя хорошо. Классно отработал Бо Никал, победу забрал Шара Буллет. А красивую точку под этим всем поставил Чимаев. Он в доминирующем стиле оставил схватку за собой.

Очень хочется отметить работу организаторов за пределами ковра. Приятная церемония открытия с живым исполнением гимнов, высокая динамика, минимальное количество пауз, ролики с представлением топовых бойцов, которые шикарно заполняли свободные временные слоты. И, что тоже важно, обошлось без затяжных концертов, которыми славятся многие события из мира единоборств. Здесь всё организовали настолько круто, что время прошло незаметно.

Есть информация, что в 2027 году промоушен RAF планирует вернуться в Россию. И собрать в Москве «Лужники». После такого крутого турнира идея воспринимается исключительно с оптимизмом.