Шевченко больше не чемпионка. Закат карьеры Пули всё ближе?

В UFC наконец-то объявили, кто возглавит номерной турнир UFC 322, который запланирован на 4 октября. Всего за месяц до самого ивента, что явно подчёркивает проблемы, возникшие по ходу формирования карда. Напомним, как было изначально, исходя из инсайдов: в соглавное событие ожидался титульный бой Валентины Шевченко и Наталии Силвы, затем выяснилось, что это будет главным поединком турнира, а потом оказалось, что Пуля не выступит из-за травмы, и UFC 322 остался без главного события вечера.

Единственным вариантом оставался бой за временный пояс в женском наилегчайшем весе — Наталия Силва vs Ван Цун. Однако в итоге на кону будет полноценный титул, который Шевченко освободила . При этом никаких заявлений об этом не поступало ни от UFC, ни от самой чемпионки. Непонятно, было ли это её решением или в промоушене предложили ей такой вариант, сделав выгодное предложение, чтобы хоть как-то усилить турнир. Слабая попытка, потому что ивент всё равно получился очень слабым, но тем не менее.

Гораздо интереснее, что случилось с Шевченко. Странно, когда чемпионка (да и UFC) ничего не объявляет, а фанаты должны делать выводы, только исходя из того, что уже анонсирован новый бой за полноценный пояс. При этом у UFC прямо сейчас есть два чемпиона, которые не бьются дольше, чем Шевченко, однако в их весовых категориях не вводятся временные титулы, и никого поясов не лишают. Это Кайла Харрисон и Том Аспиналл. А Шевченко последний раз билась в ноябре прошлого года, и с тех пор новостей о ней не было.

Валентина Шевченко Фото: Ishika Samant/Getty Images

Разве что Пуля ещё после победы над Вэйли Чжан рассуждала о возможных вариантах продолжения карьеры: «Думаю, переход в легчайший вес — это один из вариантов [развития моей карьеры], и я его рассматриваю. Но сейчас хочу подлечить травмы, которые преследуют меня в каждом тренировочном лагере. У меня будет разговор с моей командой и тренером. Мы решим, что делать дальше, поскольку, как мне кажется, есть хорошие претенденты и в наилегчайшем весе – Эрин [Блэнчфилд], Наталия [Силва] – и в легчайшем весе, теперь у нас есть Аманда [Нуньес] или Кайла [Харрисон]. Я бы сказала, что фанатам, вероятно, понравится идея с трилогией с Амандой Нуньес, поскольку она не закончена, но в то же время пока неясно, вернётся она или нет. Сражается она или нет? И ещё неизвестно, в каком облике она вернётся. Однако Кайла — тоже один из возможных вариантов, и это будет ещё одним большим испытанием».

Но поход за новыми вызовами и титулом на подтвердился. Единственным свежим инсайдом после анонса боя Силвы и Цун была информация, что Валентина отказалась от пояса ввиду полученной травмы, из-за которой она может пропустить ещё около года . А потом это подтвердил и тренер Шевченко Павел Федотов в интервью «Ушатайке»: «Должны были драться 3-го с Силвой. Но в связи с травмой связок на плече и спине решили не форсировать и отложить бой. Говорят, что потребуется до восьми месяцев, чтобы связки полностью зажили. Поскольку восстановление займёт длительное время, мы приняли решение временно оставить пояс и после восстановления вернуться за ним».

При этом и активность Шевченко в последнее время начала немного спадать, однако только относительно её стандартов. Валентина, как правило, билась дважды в год, а между боями с Лорен Мёрфи и Тайлой Сантос прошло девять месяцев, затем был простой ещё на столько же. Зато потеря титула в бою с Алексой Грассо вернула Пулю к активности, но потом пришлось потратить год, так как девушки участвовали в очередном сезоне The Ultimate Fighter в качестве тренеров. После возвращения пояса Шевченко успела его дважды защитить и теперь снова выбыла. Справедливости ради лишь во второй раз Валентина снимается с боя в UFC.

Такие сложные травмы — тревожный сигнал. Валентине уже 38 лет, выступает она довольно давно, и даже без травм уже возникали вопросы, не пора ли начать думать о завершении карьеры. Кроме того, Шевченко выступает очень давно. Её путь в профессионалах начался в 2003 году, а провести 23 года на высочайшем уровне в столь травматичном виде спорта — это, мягко говоря, не очень простая задача. Сейчас у Валентины действительно серьёзная травма, и намечается простой почти в два года, а это может стать большой проблемой для её карьеры. Или, во всяком случае, для её выступлений в боях чемпионского уровня.

Теперь остаётся только ждать и потом наблюдать, в каком состоянии вернётся легендарная чемпионка. У Шевченко огромный опыт, мощный арсенал и невероятная дисциплина, поэтому есть надежда, что Пуля ещё пошумит.