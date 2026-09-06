Шевченко больше не чемпионка. Закат карьеры Пули всё ближе?

В UFC наконец-то объявили, кто возглавит номерной турнир UFC 322, который запланирован на 4 октября. Всего за месяц до самого ивента, что явно подчёркивает проблемы, возникшие по ходу формирования карда. Напомним, как было изначально, исходя из инсайдов: в соглавное событие ожидался титульный бой Валентины Шевченко и Наталии Силвы, затем выяснилось, что это будет главным поединком турнира, а потом оказалось, что Пуля не выступит из-за травмы, и UFC 322 остался без главного события вечера.
Единственным вариантом оставался бой за временный пояс в женском наилегчайшем весе — Наталия Силва vs Ван Цун. Однако в итоге на кону будет полноценный титул, который Шевченко освободила. При этом никаких заявлений об этом не поступало ни от UFC, ни от самой чемпионки. Непонятно, было ли это её решением или в промоушене предложили ей такой вариант, сделав выгодное предложение, чтобы хоть как-то усилить турнир. Слабая попытка, потому что ивент всё равно получился очень слабым, но тем не менее.
Гораздо интереснее, что случилось с Шевченко. Странно, когда чемпионка (да и UFC) ничего не объявляет, а фанаты должны делать выводы, только исходя из того, что уже анонсирован новый бой за полноценный пояс. При этом у UFC прямо сейчас есть два чемпиона, которые не бьются дольше, чем Шевченко, однако в их весовых категориях не вводятся временные титулы, и никого поясов не лишают. Это Кайла Харрисон и Том Аспиналл. А Шевченко последний раз билась в ноябре прошлого года, и с тех пор новостей о ней не было.
Валентина Шевченко
Фото: Ishika Samant/Getty Images
Разве что Пуля ещё после победы над Вэйли Чжан рассуждала о возможных вариантах продолжения карьеры: «Думаю, переход в легчайший вес — это один из вариантов [развития моей карьеры], и я его рассматриваю. Но сейчас хочу подлечить травмы, которые преследуют меня в каждом тренировочном лагере. У меня будет разговор с моей командой и тренером. Мы решим, что делать дальше, поскольку, как мне кажется, есть хорошие претенденты и в наилегчайшем весе – Эрин [Блэнчфилд], Наталия [Силва] – и в легчайшем весе, теперь у нас есть Аманда [Нуньес] или Кайла [Харрисон]. Я бы сказала, что фанатам, вероятно, понравится идея с трилогией с Амандой Нуньес, поскольку она не закончена, но в то же время пока неясно, вернётся она или нет. Сражается она или нет? И ещё неизвестно, в каком облике она вернётся. Однако Кайла — тоже один из возможных вариантов, и это будет ещё одним большим испытанием».
Но поход за новыми вызовами и титулом на подтвердился. Единственным свежим инсайдом после анонса боя Силвы и Цун была информация, что Валентина отказалась от пояса ввиду полученной травмы, из-за которой она может пропустить ещё около года. А потом это подтвердил и тренер Шевченко Павел Федотов в интервью «Ушатайке»: «Должны были драться 3-го с Силвой. Но в связи с травмой связок на плече и спине решили не форсировать и отложить бой. Говорят, что потребуется до восьми месяцев, чтобы связки полностью зажили. Поскольку восстановление займёт длительное время, мы приняли решение временно оставить пояс и после восстановления вернуться за ним».
При этом и активность Шевченко в последнее время начала немного спадать, однако только относительно её стандартов. Валентина, как правило, билась дважды в год, а между боями с Лорен Мёрфи и Тайлой Сантос прошло девять месяцев, затем был простой ещё на столько же. Зато потеря титула в бою с Алексой Грассо вернула Пулю к активности, но потом пришлось потратить год, так как девушки участвовали в очередном сезоне The Ultimate Fighter в качестве тренеров. После возвращения пояса Шевченко успела его дважды защитить и теперь снова выбыла. Справедливости ради лишь во второй раз Валентина снимается с боя в UFC.
Такие сложные травмы — тревожный сигнал. Валентине уже 38 лет, выступает она довольно давно, и даже без травм уже возникали вопросы, не пора ли начать думать о завершении карьеры. Кроме того, Шевченко выступает очень давно. Её путь в профессионалах начался в 2003 году, а провести 23 года на высочайшем уровне в столь травматичном виде спорта — это, мягко говоря, не очень простая задача. Сейчас у Валентины действительно серьёзная травма, и намечается простой почти в два года, а это может стать большой проблемой для её карьеры. Или, во всяком случае, для её выступлений в боях чемпионского уровня.
Теперь остаётся только ждать и потом наблюдать, в каком состоянии вернётся легендарная чемпионка. У Шевченко огромный опыт, мощный арсенал и невероятная дисциплина, поэтому есть надежда, что Пуля ещё пошумит.