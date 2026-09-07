Прощание с эпохой. Как Кэти Тейлор подняла женский бокс и стала легендой

В минувшие выходные в Дублине, Ирландия, на «Кроук Парк», одном из крупнейших стадионов Европы, прошёл вечер профессионального бокса, в рамках которого свой прощальный поединок проводила легендарная Кэти Тейлор. А её соперницей стала непобеждённая француженка Флора Пили. Тейлор одержала уверенную победу единогласным решением судей, забрав практически каждый раунд, и в третий раз в карьере стала абсолютной чемпионкой мира. После этого триумфа 40-летняя Кэти сложила перчатки в центре ринга и попрощалась с боксом под овации 83 тысяч зрителей. И это повод подвести итоги, безусловно, великой карьеры ирландки.

Кэти Тэйлор Фото: Stephen McCarthy/Sportsfile via Getty Images

Относительно известна история, что Тейлор в детстве занималась ещё и футболом, хотя выросла в боксёрской семье. Отец был чемпионом Ирландии, затем стал тренером, мать несколько лет работала рефери на поединках. Но параллельно с боксом девушке удавалось успешно показывать себя в футболе — на её счету 11 матчей за молодёжную сборную Ирландии, в которых она забила два мяча. Но бокс в итоге перевесил. Начинала занятия этим видом спорта Кэти в зале у отца в десятилетнем возрасте, и всё складывалось легко. Отмечали, что у неё высокая скорость рук от природы и она спокойно стояла в спаррингах с мальчиками. Тогда, в 90-е, в Ирландии был запрещён женский бокс, так что Тейлор поначалу довольствовалась победами в зале, а потом пошла на хитрость — регистрировалась на соревнованиях как К. Тейлор и прятала волосы под шлем, чтобы выступать .

В 1998 году английская боксёрша Джейн Крауч через суд добилась получения профессиональной боксёрской лицензии, а спустя три года Ирландия тоже сняла запрет на участие женщин в боксе. В октябре 2001 года 15-летняя Тейлор боксировала с Аланной Одли в первом официально санкционированном любительском поединке среди женщин в Ирландии. Девушки по сей день дружат. А ещё пять лет спустя Кэти стала первой в истории чемпионкой мира из Ирландии . Но главная цель была, конечно, другой — Олимпийские игры.

Кэти Тэйлор в юности Фото: Из личного архива Тэйлор

В интервью The Athletic в преддверии прощального боя Тейлор вспоминала, что всё детство было посвящено мечте выиграть Олимпиаду. Но на тот момент женского бокса не было в программе Игр, но успехи Кэти в любителях заставили МОК задуматься о такой возможности. Ирландка принимала участие в показательных боях, которые должны были всё решить. В 2007 году она должна была боксировать в Чикаго; до боя к ней пришёл представитель МОК и сказал, что от её выступления зависит, будет ли включён женский бокс в программу Олимпиады . «Я боксировала не только для себя, а для каждой женщины, которая когда-либо мечтала боксировать на Олимпийских играх», — говорила Кэти.

Всё удалось, и в 2012 году женский бокс был представлен на Олимпиаде в Лондоне. По словам организаторов, во время первого поединка Тейлор на турнире (против Наташи Джонас) был зафиксирован рекордный шум в 113,7 децибела, что громче, чем звук при взлёте самолёта. Кэти дошла до финала и исполнила мечту, взяв олимпийское золото в поединке с Софьей Очигавой. Спустя четыре года Тэйлор вновь прибыла на Олимпийские игры — из-за семейных проблем в углу впервые не было отца, который тренировал Кэти с самого начала карьеры. В Рио ирландка проиграла в четвертьфинале и после этого завершила карьеру в любителях ради новых вызовов. Достижения Тейлор впечатляли : олимпийское золото, пять побед на чемпионатах мира, шесть побед на чемпионатах Европы, пять побед на чемпионатах Евросоюза, всего 12 поражений в 189 поединках на любительском ринге.

Кэти Тейлор с олимпийской медалью Фото: Julien Behal/PA Images via Getty Images

Как и в случае со стартом в любителях, Тейлор столкнулась с трудностями. Женщины тогда уже боксировали в профи, но не были популярны, это никого не интересовало с точки зрения прибыли, так что должного развития и внимания к женскому боксу не было. Кэти привлекла менеджера Брайана Питерса и сама написала Эдди Хирну, что хочет перейти в профессиональный бокс. Тот согласился на встречу, по итогам которой ирландка получила место в карде турнира на «Уэмбли». Это было в ноябре 2016-го, и Тэйлор стартовала с досрочной победы над Кариной Копинской. За первые четыре боя Кэти зарабатывала по £ 10 тыс., а Брайан Питерс признавался, что они не знали, куда и к чему шли, было трудно находить соперниц. Кэти хотела подраться с известной бельгийкой Дельфин Персон, но до этого проделала долгий путь, по ходу которого собирала титулы.

В октябре 2017-го, меньше чем через год после дебюта в профи, Тейлор завоевала пояс WBA в поединке с Эстер Санчес, через один бой добавила в коллекцию титул IBF, а в марте 2019-го взяла пояс WBO. И после этого получила желанный бой с Персон, в котором также победила, и впервые стала абсолютной чемпионкой мира . Как и хотел Питерс, поединок прошёл в знаменитом «Мэдисон Сквер Гарден». Это был тот самый турнир, где Энди Руис совершил мощнейший апсет, нокаутировав Энтони Джошуа. После победы над Персон Тейлор вышла на другой уровень и пять раз защитила звание абсолютной чемпионки мира, а также поднялась на категорию выше и завоевала там пояс WBO.

Мощная серия титульных побед и рекорд 20-0 привели Кэти к новой эпохальной отметке. Тейлор встретилась с другой легендой, Амандой Серрано, а их противостояние стало первым женским поединком, который возглавил турнир в «Мэдисон Сквер Гарден» . Благодаря Джейку Полу и его компании MVP, участвовавшей в организации боя, девушки заработали больше $ 1 млн каждая, а Кэти победила раздельным решением судей. После этого Тейлор ещё дважды билась с Серрано, их реванш прошёл в андеркарде поединка Майк Тайсон — Джейк Пол и установил рекорд по количеству ударов, нанесённых в 10-раундовом женском поединке. Все три раза Аманда проиграла Тейлор. А между этими этими боями Кэти успела потерпеть первое поражение в карьере — от Шантель Кэмерон в поединке за звание абсолютной чемпионки мира в суперлёгком весе. В реванше спустя пять месяцев Тейлор победила и забрала все пояса, став абсолютной чемпионкой в двух весовых категориях .

Бой Кэти Тэйлор — Аманда Серрано Фото: Al Bello/Getty Images for Netflix

Последний бой Тейлор хотела провести в Ирландии, чтобы отдать дань уважения фанатам, которые поддерживали её всю карьеру. Так и получилось. И Кэти красиво попрощалась с боксом. И оставляет она его совсем не в том состоянии, что было прежде. Ирландка пришла в сферу, которая даже была запрещена в её стране, а в итоге добилась выхода женского любительского бокса на олимпийский уровень. Потом пришла в профессионалы и доказала, что можно стать в нём легендой и возглавлять самые большие турниры. Плюс к этому куча достижений и в любителях, и в профессионалах. Но своим главным наследием Тейлор считает другое : «Глядя на прогресс женского бокса за последние 10 лет, я думаю, что это моё самое большое наследие. Я просто вижу, что каждый боксёрский зал по всей стране заполнен женщинами-бойцами. Это величайшее наследие, которое я могла оставить. Думаю, такой я хочу остаться в памяти. Я даже представляю, что многие маленькие девочки будут там впервые, наблюдая за боксёрским турниром. И, возможно, одна из этих маленьких девочек может влюбиться в спорт, и, возможно, потом она превзойдёт мои достижения».

В августе на турнире MVP в Бирмингеме выступала чемпионка Великобритании Тайси Галлахер, которая заявила, что таких шоу бы не существовало без влияния Кэти Тейлор: «Без неё таких вечеров бы не было — ни за что. Кэти проложила нам путь и вдохновила практически всех нас». А Брайан Питерс уверен, что Тейлор — величайшая ирландская спортсменка.

Кэти Тэйлор Фото: McCarthy/Sportsfile via Getty Images

Теперь бокс продолжит свой путь без Кэти, но она уверена, что этот вид спорта останется важной частью её жизни: «Я буду ежедневно заходить в местный боксёрский зал. Мне просто нравится атмосфера там. Мне нравится находиться там, наблюдать за спаррингами и за интенсивностью тренировок, за упорством, решимостью, самоотдачей, которую демонстрируют на ринге. Это фантастическое место. Я так благодарна, что вся моя жизнь была связана с этой атмосферой боксёрского зала. Это действительно помогает развивать характер человека. Так что я определённо буду как-то участвовать в боксе, но, как именно это будет выглядеть сейчас, я пока не могу сказать с уверенностью».