Король кунг-фу возвращается после нокаута. Салихову 42 — и он не останавливается

В ночь на 13 сентября в Глендэйле, США, пройдёт очередной турнир UFC Noche, в рамках которого очередной поединок под эгидой главного ММА-промоушена мира проведёт ветеран Муслим Салихов. На этот раз российскому бойцу предстоит поприветствовать в полусреднем весе Игнасио Бахамондеса , недавно входившего в топ-15 лёгкого веса. Чилиец ранее уже выступал в категории до 77 кг, однако в UFC бился только в лёгком дивизионе и трижды — в промежуточном.

Салихову не так давно исполнилось 42 года, но он не собирается останавливаться, хотя вопросы о завершении карьеры возникают после каждого неудачного поединка. В период с июля 2022-го по февраль 2024-го Муслим проиграл три поединка из четырёх (дважды — досрочно), и казалось, что закат карьеры близок как никогда. Король кунг-фу отреагировал: «Путь воина – путь побед и поражений! Тут другого не дано. Всем тем, кто говорит, что мне пора завязывать, хочу сказать: обо мне, моей семье и моём больном сыне, кроме меня, никто не позаботится. Так что, друзья мои, спасибо за советы, но я продолжу делать то, что умею делать. Хочу поблагодарить UFC, Шона Шелби и менеджера Али Абдель-Азиза за возможность выступать и зарабатывать на высшем уровне».

А после этого Салихов выдал три победы кряду, при этом нокаутировав красивой вертушкой Кэньань Суна и сложив наглухо Карлоса Леала. Причём перед боем с бразильцем Муслим подписал с UFC новый контракт на четыре боя . После перезагрузки и выхода на победную серию Салихов встретился с Урошем Медичем, но продлить победную серию не сумел — поражение нокаутом в первом раунде. Однако дальше Медич доказал, что он боец хорошего уровня, и закрепился в топ-15 полусреднего веса, так что списывать Муслима рано.

И сам боец не сильно унывал: «Всё, что не убивает, делает нас сильнее. Благодарю всех за поддержку! Это был очень неудачный бой, в котором всё пошло не так с самого начала. Но это спорт, так иногда случается». Уже в мае Салихов должен был биться с Джейком Мэттьюсом, но перенёс операцию на локте и выбыл. Теперь Муслим всё же возвращается, у него как минимум два боя по текущему контракту и впереди действительно сложный вызов.

Муслим Салихов Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Бахамондес выступает в UFC с 2021 года, за это время собрал рекорд 6-4 в промоушене и идёт на серии из двух поражений — от Рафаэля Физиева и Тофика Мусаева. Это бойцы уровня топ-15 или около него, и Игнасио обоим доставил немало проблем. Он высокий (190 см) ударник с таким же немаленьким размахом рук (192 см). Преимущественно Бахамондес старается проводить бои в стойке, но в последние годы работал в том числе с Белалом Мухаммадом и неплохо прибавил в грэпплинге и клинчах. Джалина Тёрнера Игнасио очень эффектно скрутил и придушил треугольником.

Габариты соперника и дистанция могут стать главными проблемами Салихова в бою. К Бахамондесу и так будет тяжело подступиться, а Муслим и сам к тому же не очень большой полусредневес. Последний раз, когда Салихов бился с таким высоким и длинноруким оппонентом, он проиграл нокаутом Рэнди Брауну. Поэтому на бумаге довольно непростой поединок для российского бойца, однако у него есть огромный опыт и тяжёлый удар . Бахамондеса никто не побеждал нокаутом, но и били, скорее всего, не с таким таймингом и силой, как у Муслима. При этом Игнасио считается очень большим фаворитом, однако списывать Салихова всегда опасно.

Игнасио Бахамондес Фото: Mat Hayward/Getty Images

В случае победы Король кунг-фу выйдет на четвёртое место по самым «возрастным» победам в истории полусреднего веса. Впереди будут лишь Франсиско Триналдо с двумя победами в 43 года и Мэтт Браун, побеждавший в 42 года 4 месяца 3 дня. Салихову есть к чему стремиться. И у него на пути в ближайшие выходные будет стоять Бахамондес.