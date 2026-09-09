Тренировки с Хабибом и бой на Красной площади. Говорим со звездой UFC

Турнир RAF в Москве собрал целую россыпь звёзд из мира единоборств со всей планеты. В рамках проведения этого исторического ивента нам удалось поговорить с одним из участников шоу – многообещающим бойцом UFC американцем Бо Никалом. Трёхкратный чемпион первого дивизиона NCAA по вольной борьбе поделился с «Чемпионатом» впечатлениями от Москвы, рассказал о желании подраться с Шарой Буллетом на Красной площади и оценил шансы Ислама Махачева взять третий пояс UFC.

– Был ли кто-то в твоём окружении, кто не одобрял твою поездку в Москву из-за напряжённых международных отношений?

– Некоторые люди нервничали, но все, кому я доверяю, говорили, что я должен поехать. Москва – красивый город, и здесь всё просто потрясающе. Я рад, что смог сюда приехать.

— Что-нибудь тебя здесь удивило?

— Все такие приветливые. Может, не слишком много улыбаются, но очень доброжелательные и уважительные. Может… Думаю, большинство моих фанатов, наверное, американцы, но многие парни в России знают меня, и это здорово видеть.

– Белый дом — настолько необычная локация для проведения турнира UFC, что там легко потерять концентрацию. Тебе правда удалось отнестись к этому как к обычному бою?

– Думаю, да. У меня было много времени на подготовку, и я бывал в Белом доме много раз, так что это хоть и было событие, которое ощущалось очень масштабным, но я чувствовал себя готовым.

– Что больше всего запомнилось тебе за кулисами в тот вечер?

– Наверное, выход к октагону. Выходить под живую музыку, когда вокруг военные — это было очень круто и волнительно. И то, что рядом была моя команда — действительно особенный момент.

– Насколько тебе понравилось ощущение, что твой бой проходил на турнире, где спорт, политика и американская культура буквально слились воедино?

– Это было невероятно. Мне кажется, я смог получить от него удовольствие, и это при том, что выступаю с пяти лет, у меня было много грандиозных моментов, которые помогли мне подготовиться к самому масштабному эпизоду в моей карьере на данный момент. Но я с нетерпением жду новых больших событий в будущем.

– Есть мнение, что турнир UFC в Белом доме слишком сильно смешал спорт и политику. Ты воспринимал это как спортивное событие?

– Безусловно, это был спортивный ивент. Они показывали лучших атлетов, просто старались организовать хорошие поединки. Посмотри на соглавный бой: бразилец против француза, верно? Так что я не думаю, что всё было слишком политизированно. Это было просто захватывающее спортивное событие.

– Когда и при каких обстоятельствах ты в последний раз общался с Дональдом Трампом?

– Я видел его примерно три недели назад в Белом доме. Представители администрации пригласили мою команду в Белый дом, так что я смог его там увидеть.

– А ты бы принял бой на турнире UFC на Красной площади в Москве?

– Оу, да (улыбается). Я уже посетил Красную площадь. Это будет отлично! Не имеет значения, кто будет моим соперником. Может быть, лучшие бойцы из России – такие как Шара Буллет и Хамзат Чимаев. Эти парни находятся на топовом уровне, а я бы хотел соревноваться с лучшими.

– Что думаешь о поединке против Шары Буллета?

– Я бы очень хотел этот бой. Думаю, это отличный поединок для меня. Я просил организовать его. Ответ был отрицательный. Так что, может быть, когда-нибудь мы это устроим.

Шара Буллет Фото: Chris Unger/Getty Images

– Есть ли российские бойцы или борцы, с кем ты хотел бы потренироваться?

– Думаю, Хабиб. Он тот парень, чьи бои я много смотрел. Очень его уважаю. Считаю одним из лучших за всю историю. Так что мой выбор – он и его команда. Я восхищаюсь их дисциплиной, самоотдачей. Мне нравится, как он тренируется.

– Не так давно выступил Ислам Махачев. Не возникло ли у тебя ощущения, что в полусреднем весе ему намного тяжелее, чем в лёгком?

– У него очень хорошие навыки. Он был крупным для лёгкого веса, так что переход в полусредний дивизион стал для него отличным решением, и он доказал, что является лучшим и там. Думаю, есть несколько очень талантливых парней, которые поднимаются в топ-15 и хотели бы бросить ему вызов. Всё это интересно, и прямо сейчас он лучший.

– Кого из тройки Рахмонов – Моралес – Пратес ты считаешь самым сложным соперником для него?

– Хороший вопрос. Не могу назвать Шавката, потому что он слишком давно не выступал. Думаю, ему нужно выиграть ещё пару боёв перед встречей с Исламом из-за длительного простоя. У Пратеса – очень хорошая ударка, у Моралеса — хорошая ударка и джиу-джитсу, а также он крупный. Ну, это неважно. Я думаю, все эти бои — захватывающие, хорошие. Возможно, Моралес был бы самым сложным соперником, но не могу утверждать.

– Можно ли уже сказать, что Ислам превзошёл Хабиба Нурмагомедова по достижениям в ММА?

– Сложно сказать, потому что Хабиб был непобеждённым, однако Ислам взял титул в двух весовых, так что я не знаю. Может, им стоит провести матч по грэпплингу (смеётся).

– Как думаешь, Ислам способен взять титул UFC и в среднем весе?

– Ох, нет, слишком большая разница в весе. Средневесы гоняют примерно с 98 кг. Это слишком много. Весовые категории существуют не просто так.

— Как бы ты оценил шансы в потенциальном бою между Шоном Стриклендом и Нассурдином Имавовым?

— Хороший бой. Оба парня очень крепкие, так что я бы хотел это увидеть. Ну, Стрикленд уже побеждал его однажды, а победить кого-то дважды тяжело.

— Кого считаешь самым переоценённым бойцом UFC на данный момент?

— В среднем весе? Блин, если ты в UFC, то ты очень хорош. Хотя есть парень, он недавно завершил карьеру, и он очень переоценённый – это Колби Ковингтон. Он очень плох.

— А что думаешь насчёт потенциальной схватки в RAF с Колби Ковингтоном?

— О, я бы очень хотел, но ему предлагали – и он отказался. Колби бегает от меня, однако в конечном счёте я его догоню.