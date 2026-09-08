Не выдержал без боёв и трёх месяцев. Малыхин возвращается, но зачем?

5 сентября в Москве состоялось громкое событие – турнир промоушена RAF с участием большого количества суперзвёзд. А ещё во время этого ивента случилось возвращение в спорт. Свою схватку провёл Анатолий Малыхин. Соперником россиянина стал Пуя Рахмани. К сожалению, победителем из этого противостояния вышел иранец. Но самое главное заключалось в другом. Сладкий официально возобновил спортивную карьеру. А теперь ещё и намекнул на то, что собирается официально вернуться в смешанные единоборства. Оказывается, у тройного чемпиона ONE FC остались обязательства перед организацией. И на «пенсии» долго Анатолий не просидел.

Долго держать ситуацию в секрете Малыхин не стал. И сразу после завершения схватки решил немного пооткровенничать с журналистами: «Есть у меня сейчас уже такие мысли. Да, хочу в ноябре провести бой . Вот хочу на RAF сделать две схватки, сейчас вроде форму немножко набрал, боли ушли из суставов, плечо не так сильно меня беспокоит. Сильно соскучился. Думаю уже о возвращении. Недолго я отсутствовал. У меня действующий контракт с ONE FC на шесть боёв. Я подписал его перед боем – реваншем с Умаром Кейном».

Конечно, новость – позитивная. Малыхин является одним из самых ярких российских бойцов. И совершенно точно – одним из самых титулованных. Да, до самых топовых промоушенов Анатолий так и не добрался. Однако при этом стал тройным (!) чемпионом ONE FC . Поэтому последние события в жизни Сладкого были максимально неожиданными для фанатов. По ощущениям, началось всё в ноябре 2024 года. Именно тогда состоялся первый поединок между россиянином и Умаром Кейном. Бой прошёл всю дистанцию и завершился раздельным решением судей. Сенсационную победу забрал сенегалец. Естественно, для россиянина это стало очень серьёзным ударом. Но в тот момент Малыхин нашёл в себе силы продолжать.

Умар Кейн — Анатолий Малыхин Фото: onefc.com

Для Анатолия первое поражение многое значило. Он никогда ещё не проигрывал на профессиональном уровне. Малыхин потерял один из титулов. А ещё пошатнулся статус «неуязвимого». Кроме того, пугало то, что до этого момента россиянин очень спокойно расправлялся со всей оппозицией. Крушил даже топов: Амира Алиакбари, Арджана Бхуллара, Ренье де Риддера (дважды). Но на сенегальце боец сенсационно оступился. Тем мощнее было то, что Анатолий продемонстрировал характер во время реванша. И в четвёртом раунде нокаутировал оппонента. Пояс вернулся на плечо, Сладкий поквитался за поражение. А затем просто шокировал и публику, и боссов ONE FC.

Анатолий Малыхин тройной чемпион ONE FC «Я хочу сказать одно — спасибо за эти шесть прекрасных лет. Однако я перестал получать удовольствие от этого дела. Спасибо вам за это прекрасное время, но я закончил. Какой же я красавчик! Всё, я уезжаю на Алтай разводить коров, собак. Устал проливать кровь, теперь я Толя-земледелец. Спасибо мистеру Чатри, вы самый честный босс, который у меня был. Вы все изменили мою жизнь».

Казалось, что всё абсолютно логично. 38-летний боец достаточно долго выступал на профессиональном уровне. Накопилась усталость, участились травмы. Это стало понятно и по словам Анатолия. Поэтому Малыхин ушёл. Но очень быстро вернулся. Зачем? Большой вопрос. Чаще всего подобные действия связаны с деньгами. Однако есть уверенность, что это точно не касается Сладкого. Анатолий быстро расставил все точки над «i» и дал понять, что никуда уходить из ONE FC не собирается. Более того, Малыхин даже разочаровал всех тех, кто ждёт его в более статусных организациях. И конкретизировал – в лиге Чатри Ситйодтонга у него ещё пять (!) поединков по действующему контракту.

Почему вопрос не в деньгах? Если бы дело было только в них, россиянин мог бы сосредоточиться на промоушене RAF. Там буквально засыпают выступающих деньгами. Борьба – менее опасная с точки зрения травматичности. Поэтому Малыхин мог подзаработать там, практически не напрягаясь. А Анатолий горит желанием вернуться в смешанные единоборства. Из этого можно сделать два вывода. Во-первых, у Сладкого действительно есть желание биться на высшем уровне. Во-вторых, россиянин подлечился, восстановился от повреждений и готов выходить в октагон. Но не для денег.

Получается, мотивация у Анатолия – спортивная. Он очень хочет вновь доказать всем, что является одним из лучших бойцов на планете. Что же ему делать дальше? Кажется, пока расклады очевидны. И единственный реальный вариант по следующему сопернику на данный момент – один. Это тот самый злополучный Кейн. Первый поединок остался за сенегальцем, второй – за россиянином. Поэтому организации максимально удобно будет сделать трилогию. Возможно, ещё и потому, что для Малыхина вообще сложно подобрать реально конкурентоспособную оппозицию. Вот только становится страшно за то, что предстоящее время превратится для Сладкого в мучения. Либо затяжное противостояние с громадным сенегальцем, либо оппоненты, которых будут буквально подкидывать Анатолию «на убой».

В любом случае возвращение Малыхина – это крутое событие. Сладкий долгое время был человеком, который заставлял всю Россию следить за ONE FC. И теперь интерес вспыхнет вновь, можно не сомневаться.