Карьера Пейджа в UFC — разочарование. Веном сделал всё, чтобы его уволили

5 сентября в Париже состоялся турнир UFC Fight Night 287. После него, кажется, произойдёт одно из самых странных увольнений в истории промоушена. Свой поединок во Франции проводил Майкл Пейдж – яркая суперзвезда, пополнившая лигу после перехода из Bellator. И от выступлений англичанина были запредельные ожидания. К противостоянию с Нурсултоном Рузибоевым Веном подходил со статистикой 4-1 в UFC. Но был и момент, который очень сильно смущал. Пейдж выигрывал свои поединки в довольно прагматичной манере – постоянные перемещения по клетке, минимальное количество ударов. Многие бои попросту освистывались фанатами, не вызывая особого интереса. И в поединке с Рузибоевым Майклу необходимо было доказывать, что он способен быть ярким.

В итоге англичанин лишь усугубил своё положение. Он вновь провёл максимально скучный бой. В трёхраундовом поединке, который прошёл полную дистанцию, на двоих парни выбросили всего 70 ударов . Естественно, такой стиль боя и сценарий диктовал именно Пейдж. К середине противостояния всё это попросту стало напоминать фарс. Майкл постоянно скакал по клетке, практически не останавливался, выбрасывал редкие удары, в основном продолжая финтить, танцевать, заигрывать с публикой и оппонентом. Да, победа Пейджа была подкреплена статистикой: соотношение ударов – 49:21, акцентированные атаки – 12:8, попытки сабмишена – 1:0. Уступил англичанин только по количеству тейкдаунов и контролю в партере. В любом случае все судьи увидели победу Майкла. Однако она вновь была максимально неубедительной, скучной и пресной.

После поединка вскрылось ещё одно неприятное обстоятельство, которое совершенно точно не сыграло Пейджу в плюс. Нурсултон сразу отправился в больницу, поскольку получил травму. История Рузибоева – очень сложная. Совсем недавно он пережил тяжелейшую операцию по замене каждой из крестообразных связок! В итоге парню из Узбекистана пришлось буквально заново учиться ходить. И теперь боец выбыл на очень долгий срок. А всё потому, что получил от Майкла облик-кик прямо в колено . Практически нет сомнений, что при подготовке к поединку Пейдж знал о проблемах Рузибоева. И один из самых подлых ударов в смешанных единоборствах выбросил не просто так. Теперь, по предварительной информации, представитель Узбекистана сможет вернуться к тренировкам не раньше 2027 года.

Майкл Пейдж и Нурсултон Рузибоев Фото: Jeff Bottari/Getty Images

На днях состоялся турнир Dana White’s Contender Series. После него на вопросы отвечал босс UFC Дана Уайт. Некоторым журналистам было очень интересно узнать о будущем Пейджа. Но Уайт даже не попытался обнадёжить фанатов англичанина. Он прямо сообщил об отсутствии у промоушена планов на Майкла: «Я не думаю, что мы будем подписывать с ним контракт. Уже было довольно очевидно, что мы не собирались продлевать с ним соглашение».

И какой же итог двух с небольшим лет в UFC? Пейдж был суперзвездой Bellator, доминировал и устраивал настоящее шоу в клетке. Фанаты буквально просили Дану подписать его. А в итоге столкнулись с тотальным разочарованием. 5-1 – очень приличный рекорд в лучшем промоушене на планете. Вот только все шесть поединков добирались до решений . Конечно, в лиге не особо любят таких бойцов. Показателен пример Мухаммада Мокаева, которого уволили и вовсе со статистикой 7-0 в UFC. Похожая история и с Майклом. Да, победы. Но скучные и набившие оскомину. Да, финты и танцы, но разбавленные грязными штучками и облик-киками. Причём травма Рузибоева, похоже, стала последней каплей. И теперь англичанину придётся размышлять о своём будущем. Причём очень-очень серьёзно.

Майкл Пейдж Фото: Mike Roach/Getty Images

Следующий важный шаг для Майкла – выбор промоушена для продолжения карьеры. Есть уверенность, что в 39 лет Веном ещё попылит где-то. И варианты действительно есть. Во-первых, Пейджа вряд ли откажутся видеть в PFL. А Джейк Пол вполне может обеспечить англичанину крутые условия. Во-вторых, можно попробовать заманить его в Россию. Майкл не раз говорил, что является «человеком мира». Поэтому его вряд ли смутит такая перспектива. В ACA уже начали привлекать топовых бойцов, разорвавших контакты с UFC и другими большими промоушенами. И Пейдж вполне может пойти по той же дорожке.