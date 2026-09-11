«Пуха на себя не накидываю». Искренний разговор с Малыхиным после поражения

Сентябрь 2026 года в мире единоборств начался по-настоящему ярко — c турнира RAF в Москве, где одним из самых ярких событий стало возвращение Анатолия Малыхина, только пока не в ММА, а на борцовский ковёр. Несмотря на поражение в схватке с мощным иранцем Пуей Рахмани, россиянин в своём искреннем стиле поговорил с «Чемпионатом», рассказав о причинах неудачи, ситуации с долгом Мерабу Двалишвили и потенциальном возвращении в смешанные единоборства.

– Какие у вас мысли после поражения в схватке с Рахмани?

– Кошки на душе скребут. Так сегодня хотелось выиграть. Любой спортсмен всегда хочет побеждать. И никто не рад своим поражениям. Хоть я такой человек, который на жизнь смотрит под углом радости, у меня счастливая жизнь: хорошие друзья, родители живые, сын здоровый, жена любящая. Да, сегодня немножко в моём любимом деле, в спорте такой не самый лучший день. Но этот день мы перевернём в лучший день. Он показал нам наши ошибки: где нужно прибавить, где мы потеряли чуйку, где мы больше сырников поели, когда надо было диету держать, где мы халатно отнеслись к тренировочке какой-то. Этот день просто нужно грамотно прожить. Каждый день, каждая неудача – это наш учитель. И всё, сегодня вот у нас. Так, со скорбью на душе научил немножко.

– Смог чем-то удивить Пуя на борцовском ковре?

– Нет, в принципе. Просто лучше был готов, чем я. Он и покачался, и поборолся. Я поздновато узнал о схватке. Моё мнение такое, что времени не хватило на подготовку. Более ответственно надо подходить ко всем схваткам. А я отнёсся халатно, за что и поплатился. Но Пуя заслуженно победил.

– После схватки вы рассказали, что перебрали с пирожками, не сдержав диету. Какие у вас любимые пирожки вообще?

– С щавелем, с картошкой – вообще любые. Мне их мама с бабушкой готовят (улыбается).

– Можете рассказать, как вы готовились к схватке с Рахмани в RAF?

– Пуя – хороший борец. Я вначале готовился с Павлом Кривцом, это призёр России по мужикам. С ним провели, может быть, 10 недель в Кемерове. Потом я прилетел на Алтай, и ко мне прилетел Дмитрий, парень 23 года, молодой классик. Также он и по вольной неплохо выступает, борется с Красноярска, с ним проборолись дней 20. Я форму на 60% набрал.

Схватка Анатолия Малыхина и Пуи Рахмани Фото: РИА Новости

– У вас сейчас огромное хозяйство на Алтае. Можете рассказать, что в него входит?

– Да, хозяйство у нашей семьи, у меня, у моей любимой жены, у сына. И в хозяйство входят уже 200 кроликов, сегодня только узнал, хотя думал, что их 100. А помимо них, ещё есть перепёлки, курицы, барашки, кошки, собаки. И утки ещё, забыл совсем. Утки, у-у-у, на-на.

– Есть любимые животные в хозяйстве?

– Ну, мне, наверное, нравятся перепёлки. Они такие сильно суетные, яички вкусные у них, они несут такие полезные. Так что я отдам своё предпочтение перепёлкам.

– Пётр Ян не так давно гостил у вас. Он не обговаривал с вами, может быть, желание сделать своё хозяйство?

– Не знаю, какое у него желание (смеётся). За семь дней такую суету он навёл на этом посёлке на Алтае. Вот говорю ему: «Домой не надо?» А он отвечает: «Нет, я здесь хочу остаться жить, буду жить здесь. Вот так». Я ему говорю: «Хорош, не злоупотребляй». Еле его с Алтая выгнал.

Чуть дом он там себе не взял.

А так, если серьёзно, всегда рад видеть друзей своих на Алтае. Хорошо провели время. И на квадроциклах, и на гидроциклах покатались. В горы сходили. Не сильно далеко, там в неё идти час, это не сильно великая гора. Но всё равно хорошо провели время. Потом скучать начал, когда они улетели.

– Планируете ли лететь на его поединок с Мерабом?

– Да, планирую. В планах есть.

– Каков ваш прогноз на поединок Петра и Мераба?

– Я думаю, что это будет нелёгкий бой, так как они являются топами, это два великих спортсмена, два великих бойца UFC. И, конечно, я буду болеть за Петра, уверен, что он выиграет. От меня другого как можно ожидать, что я сейчас буду говорить. Это мой друг, это мой брат. Как я могу болеть против своего брата? Всё, что от меня нужно, я приложу к его победе. Уверен, что Пётр победит. Красочный, зрелищный бой будет. Выйдет в своём стиле и возьмёт верх.

Как бы хотел, чтобы он победил? Нокаутом в любом раунде. Конечно, лучше на второй секунде, чтобы он урона не получил, ничего, спокойно пошли отдыхать. На второй секунде нокаут.

– И хотел бы зафиксировать, чтобы не было споров, – долг в $ 50 тыс. перед Мерабом за спор в 2022 году вы уже полностью погасили?

– Нет, я его выплачиваю до сих пор. Срока нет. Я ему говорил, чтобы он в Таиланд прилетел за деньгами. Мераб не прилетел. Знаешь, видимо ему деньги не нужны. И всё. Потихонечку выплачиваю по договорённости. Есть желание, так перевожу ему денежку на здоровье. Сейчас его Пётр отметелит на здоровье, придётся ему снова переводить, чуть-чуть лечить (улыбается).

– Не могу не спросить про возвращение в ММА: сейчас можно сказать, что вы официально возвращаетесь?

– Нет, знаешь, ничего официального нет. Так, просто мои мысли, мне все задают этот вопрос. Ну да, немножко проголодался, не хватает этого, а многие, знаешь, пишут: «Деньги закончились». Нет, с деньгами всё в порядке, они у меня не закончились. Деньги не были у меня в приоритете.

Да, это составляющая боёв, понятно, мы все зарабатываем. Но бойцом, знаешь, движет что-то иное. Так что мысли есть. Соперник? Никогда их себе не выбирал, без разницы.

– Что об этом думает вообще ваша семья, ваши близкие?

– Ничего, мои близкие всегда меня поддерживают. Моя любимая жена, какое бы я ни принял решение, она всегда рядом. Будь то борьба или бои в ММА. Она просто хочет, чтобы я был счастлив. И никогда не говорила, что не нужно что-то делать. Он всегда рядом со мной.

– После реванша с Кейном вы сказали, что рассмотрите вариант с заходом в 84 кг за четвёртым поясом…

– Я погорячился. Потом пару раз в холодильник заглянул, вес прыгнул до 127 кг, и я понял, что никаких 84 кг не будет. Да, были такие мысли попробовать, но я, наверное, уже здоровьем не потяну столько. Если бы можно было сделать с водой, как в UFC, то я бы попытался. А в One FC есть гидратация, нужно держать диету и сгонять с диетой. Не потяну я, организм не выдержит.

– Если говорить про выступления в вольной борьбе, то с кем и когда у вас было бы желание провести следующую схватку?

– Я думаю, что RAF лучше, чем я, сделает это, найдёт мне хороших соперников. Также я могу до 100 кг согнать вес. Не знаю, посмотрим. Вообще, интересно, такой виток в моей жизни новый. И пока ещё о соперниках не думал. Пока думаю зарекомендовать себя в этой лиге.

Потом, уже когда наберу какой-то статус… Когда только начал, каких соперников ты можешь выбирать? Тебя должны выбирать. А когда уже будет какой-то статус, какой-то вес, тогда уже будем выбирать соперников сами.

Анатолий Малыхин Фото: Данил Айкин/ТАСС

– За схватку с Рахмани вы заработали меньше, чем за последний бой в One?

– За схватку здесь? Меньше, меньше.

– То есть меньше $ 500 тыс.?

– Да. Здесь, я думаю, никто столько не заработает за схватку. Это мои мысли. В чужой карман не буду лезть, но я такие деньги не получу. Получу ли больше $ 100 тыс.? Да не пытай, чё ты в карман лезешь (улыбается).

– Когда кто-то возвращается в спорт, то это значит, что осталась какая-то непокорённая вершина. У вас такая вершина есть?

– Не из-за вершины. Мне просто нравится соревноваться, и сейчас понял, что мне этого не хватает. Мне нравится тренироваться, я люблю находиться в зале.

А когда тебе предстоит бой, то ты более ответственно, знаешь, подходишь. Там, держишь себя в форме, более долгое время остаёшься молодым, живёшь по расписанию. Я вот больше за этим гонюсь: деньги, какие то звания – у меня это всё уже есть, я всё уже пережил, всё это уже прошёл. И просто хочу соревноваться с ребятами, проверять свой организм.

– В скором времени должен в очередной раз подраться Александр Волков. Вам не кажется, что в отношении него UFC поступает несправедливо?

– Это не моё дело. У Сани свой путь. И я думаю, что он по нему идёт уверенно и дойдёт до того, чего хочет. Просто у каждого свой путь: у кого-то – лёгкий, у кого-то – тернистый, у кого-то – длинный.

– Если говорить про топ UFC в тяжах, то там уже трое россиян – Куниев, Волков, Павлович. Как думаете, у кого из них есть наибольшие шансы стать чемпионом UFC в ближайшее время?

– У всех одинаковые. Ризван на ходу, молодой, голодный. Александр уже давно идёт, опыт у него очень такой большой. Павлович очень зрелищный боец. Ну, в плане медиа я считаю, что Александр Волков у всех выигрывает. Он неплохие видео снимает. А Ризвану и Павловичу немножко бы медиа потянуть, побольше говорить, какие-то видео снимать. Я думаю, что у всех у них не за горами… у каждого у них будет шанс завоевать пояс UFC, у каждого. Кто и как воспользуется им, посмотрим. Хотел бы сняться в каком-то, может быть, шуточном ролике с Александром? С удовольствием (улыбается). Если позовёт, я готов.

– В UFC засиял Джош Хокит. У вас не вызывает отвращения его поведение на публике?

– Я же говорю – у каждого свой путь. Он выбрал такую дорогу, которая его очень быстро привела к хорошим гонорарам. Сейчас у него бой с Перейрой, я так понял.

Какой это бой будет для него поединок в UFC? Пятый? Ты где видел в UFC, чтобы к пятому бою человек звездой становился? Я уверен, что в жизни Джош – другой человек. Просто шоу-бизнес, скажем так. UFC диктует свои правила, и Хокит просто под них подстраивается.

– Не так давно выступил Ислам Махачев. Не возникло ли у вас ощущения, что в полусреднем весе ему придётся гораздо сложнее, чем в лёгком?

– Нет, не возникло. Тяжёлый бой, однако Ислам и не выходил против какого-то кандидата в мастера спорта, напротив него стоял топ UFC. В UFC, в любой лиге, в топ-10 нет слабых бойцов. Когда люди поймут, что там нет слабых бойцов и каждый поединок — это особая ответственность? Тем более в случае с Исламом. Представляешь, человек бьёт все рекорды, и каждый раз на нём огромное давление. С этим давлением нужно справляться. Он великолепно справляется и выигрывает. Да, чуть потяжелее бой прошёл, но главное – победа. Неважно, с каким преимуществом ты выиграл: на один удар, на сантиметр, на миллиметр, на гол, на шайбу. Главное, что ты выиграл, тебе подняли руку. Всё. Остальное – это уже история.

– Кого вы видите для него наиболее сложным соперником из тройки Шавкат, Моралес, Пратес?

– Все они одинаковые. Я считаю, что Ислам у всех них выиграет. Да, будет тяжело, нелегко, но Махачев победит. Из них могу выделить Шавката, у него есть борьба, хотя сейчас вообще непонятно, вернётся он или нет, травмы его заели. Так-то парень хороший, перспективный. Просто видишь, что травмы его заели, и ему сейчас тяжело будет вернуться именно на этот уровень.

– Можно ли уже сказать, что Ислам превзошёл Хабиба и Фёдора по достижениям в ММА?

– Не, ребята все разные. И каждый в свой спортивный отрезок был лучшим на планете. Как можно… У них у каждого была своя жизнь, свой отрезок. И все они по-своему великие. Для меня Ислам сделал больше, он лидер сейчас.

– Можете рассказать о самых любимых упражнениях, от которых вы получаете удовольствия, делая их на тренировке?

– Спать я люблю (улыбается). Сколько? Примерно семь или восемь часов, и в обед полтора часа.

– А какие у вас рекорды в жиме, приседе и тяге?

– Я не засекал никогда. Мы делаем качку. Лёжа я немного жму совсем, где-то 110 кг я пожму максимум. Тяжело идёт. Присяду неплохо, но не знаю сколько. Тягу я в последний раз делал за 200 кг. Короче, не запоминал.

– Видите ли себя в политике, государственной деятельности в будущем?

– Пока не смотрю туда.

– Как оцените перспективы Вальтера Уокера?

– Хороший парень. Нашёл свою нишу, хорошо делает болевые, идёт всегда вперёд, знаешь, прёт. Интересный, харизматичный боец. Интересно за ним наблюдать. Я ещё в Gor MMA видел его, как-то мы с ним пересекались. Вальтер тогда молодой был совсем. Сейчас прибавил. Хорошие перспективы у него. Он ещё очень молод. И если травмы его обойдут, какие-то плохие события, я думаю, что больших высот тоже добьётся.

Вальтер Уокер Фото: Josh Hedges/Getty Images

– Есть ли желание попробовать себя в схватке по грэпплингу с ним?

– Да я же не грэпплер. Ты думаешь у меня пятки есть лишние что ли? (улыбается) У меня ж только две пятки. Зачем мне ему ещё одну пятку дарить? В вольной можно побороться, а по грэплингу — нет. И мне ещё пятки нужны.

– Поражаюсь каждый раз трезвости вашего мышления. В чём секрет? Может быть, в книгах?

– Я вообще книги не читал. У меня жена читает, бывает, мне на ночь вслух читает. Я так слушаю, может, из-за этого что-то запоминаю. А так, лучший учитель — жизнь. Я вот учусь, знаю, что у таких больших людей… Мне нравилось, как Бувайсар Сайтиев излагал свои мысли и Александр Карелин.

Ещё много людей слушаю, чему-то учусь, каким-то высказываниям, взглядам на жизнь. Плюс моя жизнь не самая лёгкая, были такие виражи в жизни тяжёлые. Но даже в этих виражах я никогда духом не падал, а были реально сложные моменты. Если я тогда выкарабкался, сейчас у меня вообще идеальная жизнь – всё есть: у меня покушать на столе есть, мама у меня не работает, жена не работает, сын хорошее образование получает.

Мне из-за чего грустить? Я не понимаю. Все, знаешь, подходят и говорят: «Вот ты весёлый. Ты в хорошем настроении». А я домой потом прихожу и с женой делюсь: Почему все подходят ко мне и говорят, что я весёлый такой, заряженный? Неужели так не надо жить?! Неужели вот жизнь надо свою тратить на какие-то плохие мысли, зависть другим людям, оскорбления, радость неудачи другого человека?!

Большой пример для меня – дедушка, царствия ему небесного. Он меня всему научил, а жил в деревне. У него был друг через забор Тимофеевич, Мария Андреевна, и они всегда с улыбкой были. У них не было многого, но они всегда были рады солнцу. И мне всегда дед, когда выходил, говорил: «Внучок, смотри, солнышко нам светит. Представляешь, как хорошо. А кто-то сегодня солнышко не увидит уже. Понимаешь, какие мы с тобой счастливчики». И потом пошёл, козьего молока мне там надоил. Затем Мария Андреевна там картошки передала.

Они были, знаешь, одним целым, чего сейчас у нас не хватает. У одного машина сломалась, я помню, дядь Коля, мы втроём – я с вместе с дедом и с ним – ещё в гору её толкали с радостью, зная, что мы ему помогаем. А не думали так, что у него машина сломалась, мол, так ему и надо. Мышление вот такое у меня осталось. Может, это на меня повлияло. А так не скажу, что я сильно начитанный. Просто, знаешь, живу тем, кто я есть. Пуха на себя много не накидываю. Такой, какой есть.

Анатолий Малыхин Фото: One FC

– А кем работал ваш дедушка?

– Крановщиком. Бывал ли я у него на кране? Конечно. Не то что на работу приходил, он меня вырастил. Мы с ним везде ездили, он с краном всю деревню построил, и у него всегда в кармане, знаешь, фотография моя была и две барбариски. Он знал, что я барбариски люблю. Мы с ним, если куда шли, он мне бам в руку барбариску, я её, чикс, съел — и такой радостный был. И дед вообще красавчик был. Такую историю расскажу из моей жизни, тяжёлую. Я её мало кому рассказываю.

У меня был жизни такой момент, что я связался с плохой компанией и пошёл по наклонной. И на этом фоне начал плохую жизнь вести, неправильную. И деда заболел. Тогда дед всегда просил, чтобы я к нему пришёл. А я балдел, вот так там ходил, везде кутил. И мама подходит, говорит: «Иди к дедушке сходи». А я отвечал, мол, успею, он ещё здоровый. У него онкология уже была, и он в реанимации умер. Я к нему не успел прийти. Не меняйте эти видимые прелести жизни на самое главное.

– Блиц! Любимый школьный предмет?

– История.

– Самое приятное воспоминание в жизни?

– Когда я встретил свою жену и когда родился мой сын.

– Лучшее место на земле, помимо дома на Алтае?

– У моего дедушки Коли было хорошо в деревне. Наверное, это место я назову. Туда в детстве я очень любил ездить.

– Кофе или чай?

– Чай.

– С какой известной исторической личностью вы хотели бы встретиться и познакомиться?

– С Иваном Грозным. Просто мне интересно было бы послушать от свидетеля тех событий, что там происходило.