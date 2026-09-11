Скандальный бразилец идёт по пути Нганну. Пауло Коста решил повоевать с UFC?

Полутяжёлый вес UFC пребывает в тяжёлом состоянии. Чемпион надолго выбыл из-за травмы и вернётся только в следующем году, в пуле претендентов всё очень запутанно, и к каждому есть вопросы, а в целом в топ-15 всего пять человек (за исключением Карлоса Ульберга) идут после побед, и всего двое — на серии побед. Плюс ко всему там же находятся сразу три бойца, которые уже объявили о переходе в тяжёлый дивизион. На октябрьский турнир UFC 332 пытались забронировать бой за временный титул в полутяжах, однако не сошлись с претендентами в деньгах, сроках и желаемых соперниках.

На этом фоне в медиапространстве часто мелькал Пауло Коста. У бразильца пока одна победа в полутяжёлом весе над Азаматом Мурзакановым, но он входит в топ-10, а за счёт медийности и слабости других претендентов считался едва ли не главным кандидатом на поединок за временный пояс, однако выставил слишком много условий . Это привычная история для Косты, он не первый раз идёт в конфронтацию с руководством UFC и давно показывает себя довольно сложным человеком. В этот раз Пауло возмущался действиями промоушена: «Они прислали предложение на пять раундов, без временного титула на кону. Это бессмысленно. Если они хотят пять раундов — пускай ставят на кон пояс. Если нет — платите эквивалентную сумму. Нельзя требовать от людей работать на 60% больше и платить столько же. Это же очевидно. Если человек ходит на работу с девяти до пяти и получает $ 5000, а потом ему говорят работать до 10 вечера за те же деньги… Если они хотят, чтобы я дрался пять раундов, а временный пояс на кону не стоит, они должны платить больше».

Пауло Коста Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Кроме того, Коста утверждал, что просил бой и на июнь, и на июль, и на август, однако получил отказ от UFC. В том числе по поводу временного пояса. Хотя Магомед Анкалаев уверяет, что Пауло трижды отказался от боя с ним. На этом фоне бразилец даже просил расторгнуть его контракт: «Мы уже просили об освобождении от контракта, но нам отказали. Говорят, что нужно провести ещё один бой. На самом деле, я уже несколько раз просил уволить меня. Последний раз — буквально вчера . Они занимаются своим бизнесом, я — своим. Я ищу большие бои. Я ищу большие имена. Я хочу увидеть отличный бой, большой. Сейчас я в такой позиции, чтобы проводить эти большие поединки, и я хочу принести эти захватывающие бои фанатам. Это моя цель на данный момент».

В UFC не любят, когда им пытаются диктовать условия, а бонусом ко всему Коста сейчас подпишет контракт с агентством Эдди Хирна, у которого открытая война с Даной Уайтом по всем фронтам. Промоутер уже говорил, что другой его подопечный Том Аспиналл не будет биться за деньги, прописанные в текущем контракте с UFC. Можно ожидать, что и в случае с Костой будут тяжёлые переговоры.

У Пауло уже достаточно серьёзное портфолио обострений с UFC. Уже были сложные переговоры по контракту больше двух лет назад, когда Коста угрожал сняться с назначенного поединка против Роберта Уиттакера. По новому соглашению, со слов самого Пауло, он зарабатывал больше любого бразильца (среди тех, кто не был чемпионом) в UFC. Когда ещё раньше Косте назначили бой с Икрамом Алискеровым, у которого на тот момент было 1-0 в UFC, то Пауло просто посмеялся и отказался биться. Кстати, тогда у бразильца как раз оставался один бой по контракту, и на фоне сложных переговоров матчмейкеры, вероятно, попытались отдать экс-претендента на пояс под проспекта. Не вышло. В октябре 2021 года Коста просто отказался гонять вес перед поединком с Марвином Веттори, уже в неделю боя требуя провести противостояние в промежуточном весе. А это было главное событие UFC Fight Night, и в итоге пришлось проводить его в полутяжёлом дивизионе.

Пауло Коста Фото: Alex Goodlett/Getty Images

Добавьте к этому простои, другие снятия с поединков (с Уиттакером и Джаредом Каннонье), требования повышения гонораров, конфликты с другими бойцами. Однажды Дана Уайт уже критиковал Косту публично, когда тот заявил, что блогеры получают больше денег, чем бойцы. Однако при всём этом Пауло в целом получал хорошие возможности и хорошие деньги, потому что есть медийный образ, харизма, шутки и талант. Да и в трэш-ток Коста умеет.

Теперь — новая критическая точка в отношениях Косты и UFC . Бразилец снова открыто конфликтует с промоушеном и идёт по пути Фрэнсиса Нганну. Камерунец в своё время тоже конфликтовал с UFC, выбивал новый контракт и не соглашался выходить в октагон. В итоге после череды неудачных попыток продления соглашения Нганну подписался с PFL. Фрэнсис неплохо заработал в боксе, провёл два денежных боя в ММА и вряд ли жалеет. Но Коста не звезда такого же масштаба, однако всё равно ищет большие бои вне UFC. Определённый прецедент Нганну всё же создал.

Если Пауло в итоге не придёт к соглашению о новом контракте, то, вероятнее всего, ему опять предложат бой против проспекта. В топ-15 полутяжёлого веса готовы ворваться сразу двое таких бойцов — Иво Бараневски и Абдул-Рахман Яхьяев. Любой из них будет опасным соперником для Косты и любого полутяжеловеса. Либо Пауло в очередной раз выйдет сухим из воды и получит желаемое — или новый контракт с новыми гонорарами, или бой за временный пояс. Пока эта война только начинается.