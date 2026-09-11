«Одна цель — обнять соперника и не отпускать». Почему из UFC выгнали «бразильского Хабиба»

12 сентября в Краснодаре состоится большой турнир АСА 207. В главном событии вечера бывший доминирующий чемпион лиги Евгений Гончаров встретится с бывшим бойцом UFC Жаилтоном Алмейдой. Как правило, приставка «экс-боец UFC» уже немного повышает статус спортсмена, а в данном случае речь идёт о человеке, который входил в топ-5 тяжёлого веса и был не так уж далёк от титульного шанса . На счету Алмейды также были значимые победы над Жаирзиньо Розенстрайком (больше никто его не сабмитил), Дерриком Льюисом, Александром Романовым и Сергеем Спиваком.

Поэтому переход Жаилтона в АСА — большой успех для лиги. Но при таких вводных встаёт логичный вопрос: почему бразилец в итоге покинул UFC? Поначалу отношения с промоушеном были очень хорошими — Алмейду попросили выступать в тяжёлом весе, ему давали хороших соперников для продвижения, дважды поставили возглавлять турниры серии Fight Night, пытались поднять ещё выше. После победы над Розенстрайком к Жаилтону приклеилось негласное прозвище «бразильский Хабиб». В первую очередь — из-за слов самого Алмейды: «Хабиб был чемпионом с таким стилем. Я хочу сохранить этот стиль и стать чемпионом».

Жаилтон Алмейда Фото: Harry How/Getty Images

Но были и вопросы — Деррика Льюиса Алмейда не финишировал и показал пять раундов контроля практически без акцентированных ударов (38 за 25 минут), затем проиграл Блэйдсу, который забил его локтями, хотя в первом раунде за Жаилтоном было тотальное превосходство. Алмейда реабилитировался досрочными победами над Романовым и Спиваком в первых раундах, однако дальше всё сломалось.

Сначала — ужасный бой с Александром Волковым, который провёл много времени на канвасе, но, кроме пассивного контроля от Алмейды, практически ничего не было. Да, семь тейкдаунов и почти 11 минут контроля — за бразильцем, но при этом ни одной попытки сабмишена и всего 27 ударов за бой, причём только девять (!) акцентированных . У Волкова было около трёх минут контроля, 123 удара, и 24 их них — значимые. Не то чтобы серьёзное превосходство, но лучшие попадания были за россиянином, и он победил раздельным решением. Спустя четыре месяца Алмейда на коротком уведомлении вышел на бой с Ризваном Куниевым, будучи сильно выше в рейтинге, и снова проиграл. На этот раз бил Жаилтон больше — 31 акцентированный удар против 43, однако по общему количеству уступил (50 на 102). Плюс ко всему бразильцу не повезло встретиться с мастером клинчей. Куниев сам здорово ограничил соперника, заблокировал все тейкдауны и накопил больше шести минут контроля. Ещё одно поражение в незрелищном поединке.

После этого Алмейду внезапно исключили из ростера бойцов UFC, хотя он перед боем с Куниевым подписал новый контракт на четыре боя с неплохим гонораром ($ 135 тыс. за выход и столько же — за победу). Таким увольнением в промоушене ясно показали, что выше ценят зрелищный стиль, а Алмейда, несмотря на 8-3 в организации и место рядом с топ-5 дивизиона, в эти критерии не вписывался. Тот же Куниев даже в клинчах работает очень хлёстко и жёстко, нет пассивности, появился в топ-5 Джош Хокит, поднялся в рейтингах Вальдо Кортес-Акоста, прибыл Алекс Перейра из полутяжёлого веса. То есть в UFC точно не скучают по Алмейде. А менеджер Александра Волкова Иван Банников резюмировал увольнение бразильца: «Алмейда сам приложил к этому руку, никому не интересно смотреть на бойца, который приходит в клетку с одной-единственной целью — обнять соперника и не отпускать его, не делая больше ничего».

Боя Жаилтон Алмейда — Александр Волков Фото: Chris Unger/Getty Images

Сам Волков тоже заявил, что в поединке с ним Алмейда просто пытался не проиграть и не получить урон, а Дана Уайт после этого боя отметил, что нельзя выиграть, просто лёжа на сопернике. Даниэль Кормье же, упомянув Алмейду, заявил, что тот не умеет драться . Жаилтон, в свою очередь, уверял, что в поединке с Волковым его «ограбили», так как бились в Абу-Даби, а фанаты и эксперты критикуют его потому, что он бразилец, а не из-за скучного стиля.

Так или иначе, «бразильский Хабиб» покинул UFC с репутацией скучного бойца и вскоре подписался в АСА . Несмотря на критику стиля, Алмейда — сильный боец и грэпплер очень высокого уровня, который к тому же способен перевести практически любого тяжеловеса. Вызов в лице Гончарова очень хороший, это по-хорошему вообще бой уровня UFC, но одного туда не подписали, а другого — выгнали. АСА стоит только похвалить за организацию такого поединка . А Алмейде предстоит впервые после увольнения напомнить миру, почему его считали угрозой для абсолютно любого тяжеловеса. Гончаров же попытается продемонстрировать, что его навыки вполне могут работать и против топовых бойцов из-за океана.

Битва взглядов Алмейды и Гончарова Фото: ACA MMA

Алмейда уже успел высказаться о поединке и уверяет, что лучше соперника во всём: «Гончаров — очень техничный ударник, физически сильный и с отличной выносливостью, при этом в целом он является разносторонним бойцом. Он был чемпионом АСА, величайшим тяжеловесом в истории лиги, и это придаёт бою особый вкус. Я видел его интервью, где он рассуждал о нашем поединке. Рад, что он так уверен в себе, но считаю себя лучше него во всех аспектах боя. 12 сентября он и все остальные поймут, насколько я хорош!»

Такие противостояния — редкость для российских ММА, поэтому пропускать не стоит.