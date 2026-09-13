Безумец или гений? Гарсия — самый странный боксёр современности

В ночь с 12 на 13 сентября в Лас-Вегасе на «T-Mobile Arena» прошёл грандиозный вечер профессионального бокса. Основное внимание привлекал к себе главный бой. В ринг вышел Райан Гарсия – чемпион мира по версии WBC. Его оппонентом стал британец Конор Бенн – суперзвезда промоушена Zuffa Boxing.

Всех тех, кто ждал долгое зрелище, американец разочаровал своей идеальной работой и шикарной реализацией плана на бой. Уже во втором раунде Гарсия сначала отправил оппонента в нокдаун, а затем жёстко финишировал. Рефери пришлось вмешиваться в дело и останавливать поединок. Райан одержал важную победу и в очередной раз продемонстрировал, что является настоящим гением профессионального бокса. Но безумным. И именно это помешало ему выстроить идеальную карьеру.

Гарсия – очень крутой боксёр. И до определённого момента он шёл с профессиональным рекордом 23-0. Чем подкупает Райан? У него есть такие таланты, которые, ко всему прочему, получилось мощно развить. Чего только стоит скорость рук американца. Он не раз демонстрировал «фокусы» в социальных сетях. А в ринге именно этот аспект часто помогает ловить оппонентов и забивать их. Плюсом идёт феноменальное чувство тайминга. Это было заметно и во время поединка с Конором. Как только Бенн опускал руки, он моментально получал увесистые панчи, которые тяжело переносить любому боксёру.

Гарсия выступает в полусреднем весе, где далеко не каждый – топовый ударник. Но у Райана в этом плане всё в полнейшем порядке. На 25 побед американца пришёлся 21 нокаут . И это очень крутой показатель. Бои представителя США довольно легко продвигать, поскольку они яркие и интересные, нет никакой беготни в ринге. А ещё сам Гарсия умеет вести трэш-ток и «залезать под кожу» соперников. Райан старательно прогревает свои поединки, умеет их продавать, приносить огромную выручку промоутерам. Поэтому он, безусловно, гениальный боксёр. Почему же тогда американец так сильно «сыпался» совсем недавно?

Райан Гарсия и Конор Бенн Фото: Steve Marcus/Getty Images

Гарсия – тот самый «проблемный ребёнок» в богатой семье. Ему дают очень многое. Однако пользуется Райан далеко не всем. Он иногда заигрывается, начинает делать вещи, которые сложно совместимы с топовой профессиональной карьерой. Все помнят, как перед некоторыми поединками его трэш-ток напоминал абсурд. Гарсия говорил безумные вещи, показывал в социальных сетях абсолютное отсутствие интереса к тренировкам, а на весы выходил с бутылкой пива. Да, до определённого момента всё это приносило свои плоды, но уровень оппозиции стремительно рос, а Райан за этим не поспел. Вот и случилось то самое болезненное поражение от Джервонты Дэвиса. Тем обиднее для Гарсии было то, что бой закончился досрочно, а нокаутирован он был ударом по печени.

Казалось бы, Райан выправил положение дел чуть позже. Что могло помешать? Естественно, проблемы с допингом . И в эту историю американец вляпался. В итоге результат очень крутого поединка с Девином Хейни был аннулирован. А по ходу самого боя Гарсия показал всему миру, почему он является действительно хорошим боксёром. Достаточно просто вспомнить, что Девин трижды побывал в нокдауне. А публика запомнила опустошённые и напуганные глаза Хейни. Допинг-скандал стал новым ударом по карьере Райана. Гарсия вышел на следующий бой против Роландо Ромеро в статусе очевидного фаворита. А в итоге провёл поединок «беззубо», уже во втором раунде упал в нокдаун, совершенно закономерно уступил единогласным решением судей. Показательно, что один из них даже выставил на своей карточке 118-109.

Райан Гарсия Фото: Steve Marcus/Getty Images

Гарсию это не сломило. Он вернулся и разбил Марио Барриоса. Эта победа принесла титул чемпиона WBC в полусреднем весе. А теперь – красивая победа над Бенном. Она совершенно точно возвращает Райана поближе к боксёрскому олимпу. И, видимо, уже в следующем поединке его ждёт сражение с Теофимо Лопесом. Тот пытался прорваться в ринг после боя, однако был жёстко остановлен охраной. И это при том, что вызов сделал сам Гарсия. Но, видимо, организаторы побоялись, что вспыхнет какая-то потасовка. В случае с Райаном очень сложно ждать спокойствия. Это гений и безумец профессионального бокса в одном флаконе .

Показательно, в каком восторге остался от увиденного зрелища Дана Уайт. Он выписывает Гарсии один комплимент за другим. Может показаться, что именно Райан в ближайшее время станет главной звездой промоушена Zuffa Boxing: «Он обладает сокрушительной силой, он симпатичный парень, хорошо говорит и ни перед кем не пасует. Этот парень готов драться со всеми».

Сейчас перед Райаном очередной момент истины. И будет очень важно ничего не испортить. Гарсия слишком часто растрачивал свою гениальность из-за безумия. Теперь всё это пора обуздать. И тогда американца ждёт огромное будущее. Сложно поверить, если учитывать всё сказанное выше, что боксёру всего лишь 28 лет.