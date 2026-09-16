50 достижений Фёдора Емельяненко! Часть 1: победы в первой половине карьеры

Невозможно найти человека, который знает про ММА, но никогда не слышал бы про Фёдора Емельяненко. Заслуги Последнего Императора позволяют фактически ставить знак равенства между его именем и смешанными единоборствами, а карьера Фёдора до сих пор вдохновляет миллионы бойцов по всему миру. 28 сентября 2026 года легендарному российскому спортсмену исполняется 50 лет. В честь юбилея нашей суперзвезды «Чемпионат» начинает спецпроект «50 достижений Фёдора Емельяненко». В этом спецпроекте мы расскажем, как нетрудно догадаться, про 50 достижений одной из величайших личностей в истории боевых искусств. Начнём с главных боёв Фёдора в первой половине карьеры.

Стал чемпионом мира по самбо

О заслугах Фёдора вне смешанных единоборств можно говорить долго, но точно стоит упомянуть его первое мировое признание. В 2002 году Емельяненко впервые выиграл чемпионат мира по боевому самбо. Турнир прошёл в Салониках, Греция, где в категории свыше 100 кг россиянин уверенно дошёл до финала и там победил. Золото чемпионата мира стало для Емельяненко первым крупным международным подтверждением его заслуг как спортсмена.

В ноябре того же года Фёдор поучаствовал ещё и в абсолютной категории – без ограничения по максимальному весу – и снова стал первым. На этот раз турнир прошёл в Панаме, там боец встретился с американцем Олегом Савицким. Решающий поединок Емельяненко закончил болевым приёмом на руку. «Вот что меня всегда впечатляло в Фединой борьбе, его чувство баланса: превосходно чувствует своего оппонента. Он перешёл на руку и выиграл болевым. Сразу понял, что этот человек очень хорошо знает своё дело, потому что обычно я здорово уходил с этих болевых, но он настолько чётко зафиксировал и отключил всё, что приём получился. Причём я потом спрашивал, как он вышел на этот болевой, и он всё очень подробно объяснил, где и что он отключает, рассказал те вещи, которым меня не учили. Было видно, он эти приёмы столько раз проработал, что уже начал их адаптировать под себя, делать так, как ему удобно», — рассказывал потом Савицкий.

Таким образом, за один год Фёдор взял два золота. Позже он ещё дважды выиграл мировое первенство по боевому самбо. Но именно в 2002-м Емельяненко впервые стал чемпионом мира.

Фёдор Емельяненко Фото: Из личного архива Емельяненко

Первая победа в ММА

В смешанные единоборства Фёдор пришёл не потому, что с детства мечтал стать бойцом. Как рассказывал Емельяненко позднее, если его финансовая ситуация была бы хоть чуть-чуть лучше, он так и остался бы в Старом Осколе в качестве тренера. Но в конце 90-х российский спорт испытывал серьёзные финансовые проблемы, а у Емельяненко уже была семья и родилась дочь. Поэтому Фёдор начал искать дополнительный источник заработка. Так он узнал о возможности выступать в промоушенах, где за бои платили гораздо больше, чем спортсмены могли заработать на российских соревнованиях. Через знакомых он попал в Тулу, где начал тренировки по ММА.

18 августа 2000 года Фёдор Емельяненко впервые вышел на профессиональный бой по ММА. В Туле на турнире Rings «Россия – Грузия» его соперником стал грузин Левон Лагвилава. На отметке 7.24 Емельяненко провёл удушающий приём сзади и заставил соперника сдаться. Стоит напомнить, что формат боёв в Rings тогда предполагал только один раунд, зато он длился до победного конца.

Так началась профессиональная карьера Фёдора в ММА. Уже через три недели он снова вышел в клетку – в Токио против Хирои Такады.

Первая победа Фёдора Емельяненко в ММА Фото: Кадр из видео

Первая победа в Японии

После победы над Левоном Лагвилавой Фёдор сразу получил шанс выступить в Японии. Уже 5 сентября 2000 года во втором профессиональном бою в карьере 23-летний Емельяненко вышел в токийском «Коракуэн Холл» против местного бойца Хирои Такады. Турнир Rings Battle Genesis 6 стал для российского тяжеловеса первым выступлением за пределами страны.

Несмотря на первый бой вне дома, Фёдору понадобилось лишь 12 секунд, чтобы закончить поединок. Емельяненко встретил Такаду сериями ударов и одержал вторую победу подряд. Японская публика в будущем будет особенно трепетно любить Фёдора, и именно Япония в следующие несколько лет станет главным местом его карьеры.

Бой Фёдора Емельяненко с Хирои Такадой Фото: Кадр из видео

До конца года Фёдор успел провести здесь ещё два боя. На турнире King of Kings 2000 он сначала прошёл Рикарду Арона решением судей, а затем встретился с Цуёси Косакой. Этот поединок закончился для россиянина первым, пусть и спорным, поражением в карьере – врач остановил бой из-за рассечения спустя 17 секунд. Казалось, серьёзный сбой мог отбросить молодого бойца назад. Но уже в следующем году Фёдор не просто вернулся – он дошёл до финала Rings и получил шанс забрать свой первый большой титул.

Победа в финале Rings

После первого поражения началась та самая легендарная серия побед Последнего Императора. Первая часть этой серии ознаменовалась победой в финале турнира первого промоушена, в котором выступал Фёдор. В августе 2001 года он сначала выиграл финал в рамках юбилейного турнира Rings у Ренату Собрала в открытом весе, а затем получил возможность побороться за победу уже в абсолютном турнире организации. 15 февраля 2002 года в Токио россиянин встретился в финале с американцем Крисом Хейзменом. В отличие от предыдущего титульного боя, здесь – в абсолютах – не существовало жёстких ограничений по весу – и победа означала, что Емельяненко стал лучшим во всём турнире Rings, независимо от габаритов соперников. Нужно отметить, что Фёдор и сам всегда был противником весогонок на протяжении карьеры.

Хейзмен не продержался и трёх минут. Фёдор перевёл бой в партер, обрушил на американца серию ударов и добил его техническим нокаутом на отметке 2.50. Емельяненко выиграл абсолютный турнир Rings – второй крупный титул в Японии – ещё до своего дебюта в Pride. К тому моменту Фёдору было всего 25 лет. Он уже успел выиграть два крупных турнира Rings, а впереди был переход в крупнейшую японскую организацию. Именно там его ждала первая настоящая проверка на чемпионском уровне.

Титул Pride

После того, как промоушен Rings начал закрываться, его глава порекомендовал Фёдора руководству Pride – на тот момент крупнейшей и очень быстрорастущей организации смешанных единоборств. Rings официально закрылся в тот же день, когда Фёдор одержал победу в финале, победив Хейзмена. Дебют россиянина в Pride состоялся 23 июня 2002 года против Сэмми Схилта. Емельяненко выиграл решением судей, следом взял верх над Хитом Херрингом и получил реального топ-оппонента.

Видео боя доступно на официальном канале UFC в YouTube: