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Прогнозы на бой Арман Царукян — Маурисио Руффи, кто победит, кто фаворит, на кого ставить

Самый сложный соперник для Царукяна? Собрали все прогнозы
Сергей Сорокин
Прогнозы на бой Арман Царукян — Маурисио Руффи