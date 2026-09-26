50 достижений Фёдора Емельяненко! Часть 4: знаменитый свитер и медийные успехи

В рамках спецпроекта «Чемпионата», приуроченного к предстоящему 50-летнему юбилею Фёдора Емельяненко, мы продолжаем рассказывать о 50 величайших достижениях Последнего Императора. В четвёртой подборке вспоминаем медийные заслуги Фёдора, благодаря которым он стал одной из самых узнаваемых фигур в истории смешанных единоборств. Хотя, казалось бы, Емельяненко совершенно не стремился стать мировой звёздой и вёл себя максимально скромно.

Стал кумиром для суперзвёзд ММА

ММА в России оставались непопулярным явлением вплоть до середины 2000-х годов. Именно Фёдор оказал сильное влияние на рост их популярности и стал примером для многих будущих звёзд спорта. Один из его главных поклонников – Хабиб Нурмагомедов. В 2026 году непобеждённый боец рассказал, что впервые увидел Емельяненко вживую ещё в 15 лет – на чемпионате Дагестана по боевому самбо в 2004 году. Фёдор приехал туда действующим чемпионом Pride, а Хабиб, который активно следил за карьерой Последнего Императора, находился в зале вместе с отцом Абдулманапом Нурмагомедовым. «Он вдохновлял тем, что был из России. Он был самбистом, был ближе к нашей школе. Тогда Pride была лучшей лигой мира», — вспоминал Нурмагомедов в интервью Лексу Фридману… Примечательно, что и легендарный Абдулманап всегда с большим уважением относился к Фёдору, а бой Емельяненко с КроКопом называл «шедевром XXI века».

Хабиб Нурмагомедов, Фёдор Емельяненко, Ислам Махачев и Ризван Магомедов Фото: Страница Khabib TV в соцсетях

Не менее показателен пример Даниэля Кормье. Олимпийский призёр по вольной борьбе пришёл в ММА в 30 лет, но именно Фёдора называл одним из ориентиров для себя. В 2021 году Кормье заявил: «Я всё ещё считаю Емельяненко величайшим тяжеловесом всех времён», а после победы Последнего Императора над Тимоти Джонсоном признался: «Я старался учиться его подходу» — в том числе тому, как россиянин, уступая соперникам в габаритах, навязывал им свой стиль. Ещё один чемпион UFC, Кейн Веласкес, в 2010 году говорил о Фёдоре: «Я всегда смотрел на него и равнялся на него», отдельно отмечая его технику, мощь и способность побеждать более крупных тяжеловесов.

Влияние Емельяненко вышло далеко за пределы его поколения. Его стиль – самбистская борьба, быстрые переходы в партер, взрывные серии ударов и постоянная работа против более крупных соперников – стал ориентиром для бойцов, которые пришли в ММА уже после расцвета Pride.

Знаменитый свитер

Обычный бежевый свитер в цветную полоску превратился в один из главных символов Фёдора. Впервые Емельяненко появился в нём на пресс-конференции перед боем с Андреем Орловским в январе 2009 года. Тогда россиянин готовился к одному из самых серьёзных поединков в своей карьере: Орловский был бывшим чемпионом UFC, шёл на серии из пяти побед и считался одним из сильнейших тяжеловесов мира. Через несколько дней Фёдор нокаутировал белоруса в первом раунде, а фотографии спокойного россиянина в неприметном свитере разошлись по американским и российским спортивным медиа. После этого болельщики начали шутливо называть его «великим свитером абсолютной победы». Интернет буквально следил за каждым его появлением: фанаты искали такую же модель, обсуждали, действительно ли одежда приносит Емельяненко удачу, а сам свитер постепенно стал мемом в мире ММА.

Фёдор Емельяненко Фото: Joe Corrigan/Getty Images

Получалось, что один из лучших тяжеловесов мира выходил в свет в одном и том же неприметном свитере, несмотря на свой статус и деньги. Для болельщиков это стало продолжением его фирменного образа скромного спортсмена. Сам Емельяненко, правда, никогда не вкладывал в вещь особенного смысла. В интервью он объяснял, что просто любит этот свитер, считает его качественным и носит вещи до тех пор, пока они не изнашиваются. Когда журналисты рассказали ему о всемирной славе его свитера, Фёдор признался, что не понимает, почему люди уделяют этому столько внимания.

В итоге свитер стал настолько известным, что превратился уже в самостоятельный артефакт истории ММА. В 2017 году Bellator снял о нём отдельный юмористический ролик, а президент организации Скотт Кокер объявил о продаже оригинала на благотворительном аукционе. Сам Фёдор передал свитер для продажи в 2018 году – лот разместили на eBay, и вещь ушла за $ 10,8 тыс. Часть выручки направили в международный благотворительный фонд Make-A-Wish, ещё одна часть предназначалась российской детской благотворительной организации. В результате предмет одежды, который сам Емельяненко считал просто любимым свитером, оказался ценным коллекционным предметом, за которым охотились уже не только поклонники Фёдора, но и коллекционеры спортивных артефактов.

Фанатизм в Японии

Особые отношения Фёдора с Японией начались ещё до Pride. В 2000 году он приехал туда на турниры Rings, а уже в 2002-м стал чемпионом организации в абсолютной весовой категории. После закрытия Rings Емельяненко перешёл в Pride – на тот момент один из крупнейших и сильнейших промоушенов ММА мира, собиравший десятки тысяч зрителей. Именно в Pride Фёдор стал настоящей звездой Японии: после победы над Антониу Родригу Ногейрой он завоевал титул чемпиона Pride и на протяжении следующих лет регулярно выступал перед огромными аудиториями. Японская пресса называла его одним из самых известных зарубежных спортсменов страны, а болельщики настолько фанатели от Фёдора, что хотели знать даже подробности его обычной повседневной жизни. Емельяненко постоянно приглашали в ток-шоу, а любое его появление на улице приводило к скоплению огромных толп фанатов.

Любовь японской публики сохранилась даже после исчезновения Pride. В 2015 году Фёдор выбрал для возвращения новый японский промоушен Rizin, созданный бывшим руководителем Pride Нобуюки Сакакибарой. А в декабре 2019-го вернулся в Сайтаму уже с Bellator – в поединке против Куинтона Джексона. «19 лет назад я провёл свой первый бой в Японии и с тех пор влюбился в эту страну», — сказал Емельяненко перед поединком. После победы он отдельно поблагодарил японских болельщиков, назвав победу подарком для них. Получилось, что страна, где Фёдор впервые стал мировой звездой, продолжала встречать его как своего героя даже спустя почти два десятилетия.

Отказ от трэш-тока

Уже давно трэш-ток стал распространённым явлением в единоборствах, в частности в крупнейшем промоушене – UFC. Помимо его естественного присутствия в личных конфликтах, также его осознанно применяют как инструмент для продвижения боя в медиа. Но в случае с Последним Императором не менее эффективно помогало раскрутке боёв фирменное хладнокровие россиянина. Скромность Фёдора проявлялась не только в одежде и образе жизни, но и в отношении к соперникам. Емельяненко практически никогда не занимался трэш-током. Он спокойно говорил о соперниках, не пытался унижать их перед поединком и не превращал пресс-конференции в словесные дуэли. Даже когда Чейл Соннен, известный своим трэш-током, пытался спровоцировать Фёдора перед полуфиналом Гран-при Bellator, россиянин не стал отвечать в том же стиле.

Фёдор считал, что настоящий сильный боец должен сохранять спокойствие. «Сильный человек не будет нервничать и проявлять агрессию к своему сопернику», — говорил Емельяненко. А после последнего боя в 2023 году добавил, что его популярность строилась на действиях в клетке, а не на разговорах и попытках привлечь внимание.

Скромность

Даже после того, как Фёдор стал чемпионом Pride и одной из самых известных фигур мировых ММА, его привычки и отношение к себе не изменились. Тренер Андрей Былдин вспоминал, что после первых крупных побед в Японии Фёдор не стал покупать дорогие машины или брендовые вещи. Он мог ходить в одной и той же простой спортивной куртке, а все заработанные деньги вкладывал в обеспечение семьи и покупку скромного жилья в Старом Осколе. «По нему ничего не поймёшь», — говорил тренер, отмечая, что Фёдор не стремился выставлять свои эмоции и достаток напоказ.

Пожалуй, лучше всего эту черту описал сам Фёдор уже после завершения карьеры. В разговоре с молодёжью он признался, что и сам не считает себя абсолютно идеальным человеком и иногда ловит себя на тщеславии. Но тут же добавил: «Я такой же, как и все люди, — не больше и не меньше: две руки, две ноги, одна голова». Для спортсмена, который на пике карьеры был одним из самых узнаваемых бойцов планеты, такое отношение к собственной славе стало частью его образа не меньше, чем знаменитый свитер.

Продвижение самбо

Фёдор стал одним из главных людей, благодаря которым о самбо узнали далеко за пределами России. Пока он становился чемпионом в Pride, зрители по всему миру видели, что за его успехом в смешанных единоборствах стоит именно самбистская школа. Международная федерация самбо в 2012 году называла Емельяненко человеком, с именем которого большинство людей в мире ассоциируют самбо, а в 2013-м сделала его официальным послом этого вида спорта на Всемирных играх боевых искусств в Санкт-Петербурге. FIAS сообщала, что появление Фёдора привлекло дополнительное внимание СМИ, а на соревнования по самбо пришло больше людей.

Сам Емельяненко тоже использовал свою популярность, чтобы объяснять особенности самбо иностранной аудитории. В 2012 году он говорил, что для многих бойцов в мире самбо всё ещё остаётся загадкой, но интерес к российскому виду единоборств постоянно растёт. Показательный пример влияния Фёдора привёл президент FIAS Василий Шестаков: он рассказывал о бойце из Кюрасао, который на вопрос о том, как пришёл в самбо, назвал именно Емельяненко. А Денис Гольцов позднее говорил ещё конкретнее: «Благодаря ему самбо невероятно поднялось на международном уровне и стало известным».

Фёдор Емельяненко Фото: Из личного архива Фёдора Емельяненко

Фёдор продвигал самбо и собственным примером: даже став мировой звездой ММА, он продолжал выступать на соревнованиях по боевому самбо и показывать, что не считает этот этап карьеры пройденным. В 2009 году в Японии он вместе с чемпионом мира по ММА Синъей Аоки провёл показательную схватку в самбовках – посмотреть на двух мировых чемпионов пришли около тысячи зрителей. Для японской публики это было фактически знакомство с техникой самбо через самого известного российского бойца.

Продвижение России как ММА-страны

Фёдор стал первым российским бойцом, чьи победы сделали флаг России привычным на вершине мировых ММА. Парадокс в том, что на пике карьеры в Pride внутри родной страны его знали гораздо меньше, чем в Японии: общедоступные трансляции боёв появились только в 2006 году и шли глубокой ночью в записи. Даже легендарный поединок с Мирко КроКопом в 2005-м российская аудитория практически не увидела. Всё изменилось после 14 апреля 2007 года, когда Фёдор впервые выступил перед огромной домашней аудиторией на турнире Bodog Fight в Санкт-Петербурге и победил Мэтта Линдленда. Именно этот вечер стал переломным моментом, после него про Емельяненко наконец заговорила вся Россия, а организаторы называли турнир первым отечественным ММА-шоу, вызвавшим колоссальный интерес по обе стороны океана. На турнире присутствовали Владимир Путин, Жан-Клод Ван Дамм и Сильвио Берлускони.

В 2012 году Фёдора единогласно избрали президентом Союза ММА России, созданного для развития и популяризации смешанных единоборств в стране; на момент государственной регистрации организация уже объединяла 56 регионов. Одними из первых её задач стали оформление ММА как официального вида спорта и создание системы национальных соревнований. Сам Емельяненко позднее называл себя и своих коллег «первопроходцами» российских ММА и отмечал, что к тому времени в стране уже открывались новые школы, появлялись квалифицированные судьи и тренеры, а ведущие международные промоушены всё чаще замечали российских бойцов.

Так постепенно изменилась и репутация самой страны на мировой сцене: Россия перестала быть для зарубежных ММА просто источником отдельных талантливых бойцов и стала восприниматься как одна из крупных школ единоборств. Фёдор был главным символом этого перехода – он сначала показал за рубежом, на что способен российский боец, а затем использовал собственную популярность, чтобы привлекать внимание уже к российским ММА в целом.

Серия из 10 лет без поражений

С апреля 2001 года до июня 2010 года Фёдор не проигрывал почти 10 лет. За этот период он провёл 28 боёв без поражений: 27 побед и один поединок, завершившийся без результата из-за остановки после запрещённого удара. За это время Емельяненко стал чемпионом Pride, выиграл Гран-при организации и победил практически всех сильнейших тяжеловесов своего поколения – Антониу Родригу Ногейру, Мирко КроКопа, Марка Коулмана, Кевина Рэндлмена, Марка Ханта, Тима Сильвию и Андрея Орловского. UFC позднее отмечал, что на протяжении этого отрезка Фёдор считался одним из главных тяжеловесов мировых ММА.

Особенно впечатляет, что серия складывалась из побед над действующими и бывшими чемпионами крупнейших организаций. Увы, 26 июня 2010 года всё закончилось в бою с Фабрисиу Вердумом: бразилец поймал Емельяненко на треугольник с рычагом локтя и победил за 69 секунд. UFC называл эту победу одним из крупнейших апсетов в истории ММА, поскольку Вердум остановил бойца, который почти 10 лет не знал поражений.

Снялся в кино

В кино Фёдор попал довольно неожиданно. В 2008-м ему предложили главную роль в приключенческом боевике «Ключ Саламандры», который снимал Александр Якимчук. Одним из продюсеров фильма стал Вадим Финкельштейн – менеджер Емельяненко. Производство картины в целом было поддержано промоушеном Вадима M-1 Global. Сам Фёдор позднее рассказывал, что согласился, потому что ему всегда было интересно узнать, как изнутри устроена киноиндустрия, и попробовать себя в новом деле. Роль для него была особенно органична: Фёдор сыграл бойца российского спецназа по имени Фёдор, который вместе с отрядом отправляется в Юго-Восточную Азию спасать учёных. Компанию на площадке ему составили Рутгер Хауэр и Майкл Мэдсен, а бо́льшая часть съёмок проходила в Таиланде.

Фёдор Емельяненко в кино Фото: Кадр из фильма «Ключ Саламандры»

Перед съёмками Емельяненко прошёл актёрскую подготовку, а режиссёр Якимчук после работы с ним отмечал, что Фёдор серьёзно подошёл к делу. При этом съёмки повлияли даже на его спортивную подготовку: в 2008 году Емельяненко выступал на чемпионате мира по боевому самбо и проиграл Благою Иванову, а его тренер Алексей Чугреев позже связывал неудачную подготовку именно со съёмками фильма. Сам Фёдор после премьеры не стал скрывать впечатлений: «Мне всегда было интересно узнать, как изнутри устроена киноиндустрия. Хотел почувствовать и испробовать это на себе». Опыт ему понравился, но повторять его Емельяненко не захотел: «Попробовал и понял, что актёрство – это не моё». Предложения после этого были, однако Фёдор решил вернуться к спорту.

Стал героем видеоигры про ММА

Фёдор одним из первых российских бойцов превратился в героя крупных спортивных видеоигр. В 2009 году Electronic Arts объявила его главным бойцом своего нового проекта EA Sports MMA. К релизу в 2010-м он стал одним из двух спортсменов на обложке – вместе с Рэнди Кутюром…

Фёдор Емельяненко в видеоигре Фото: Кадр из игры EA Sports MMA

Спустя 13 лет Емельяненко появился уже в EA Sports UFC 5, хотя за всю карьеру так и не провёл ни одного боя в UFC. В 2023 году его добавили в число легендарных бойцов игры вместе с Мохаммедом Али и Майком Тайсоном, а в официальном ростере EA Фёдор получил максимальный рейтинг – пять звёзд. Емельяненко оказался в одной игровой системе с крупнейшими именами истории единоборств, причём как отдельная легенда ММА, несмотря на то что его пик пришёлся на Pride, а не на UFC. Для его наследия это показательно: через годы после расцвета Pride Фёдор продолжил существовать в массовой культуре даже как игровой персонаж, которым миллионы игроков могут управлять сами.