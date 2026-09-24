Коронный удар Джона Джонса хотят запретить. Облик-кики и правда настолько опасны?

На UFC 331 в Лос-Анджелесе состоялся бой Эдмена Шахбазяна и Бруно Силвы. Во время поединка Шахбазян активно пытался обратить внимание рефери на то, что его соперник пробивает косой удар в область колена — облик-кик . Позже на пресс-конференции Эдмен признался, что даже не знал, что эти удары разрешены: «Наверное, я ошибся. Я не знал, что можно бить прямо по колену, думал, что это было разрешено раньше. Я помню, что Джон Джонс пробивал их, и тогда говорили, что они нелегальны».

После турнира тема легальности и опасности облик-киков поднялась снова. На этот раз даже исполнительный директор Атлетической комиссии штата Калифорния Энди Фостер рассматривает возможность признать такие удары нарушением из-за высокого риска нанесения травмы и пересмотреть Единые правила ММА. Дана Уайт заявил, что не возражает против изменений.

Опасения справедливы, и далеко за примерами ходить не приходится. В Париже несколько недель назад Майкл Веном Пейдж таким ударом выбил колено Нурсултону Рузибоеву, а потом стало известно, что боец из Узбекистана вынужден перенести операцию на колене. А в конце 2024 года Иэн Гэрри, активно использующий этот удар, заявил, что разрушил карьеру Шавката Рахмонова, выведя из строя его колено. За это ирландец подвергся гневной критике со стороны Олега Тактарова: «Есть ли у Гэрри шансы на победу в бою против Ислама? Шансов ноль. А вот то, что он может Исламу проткнуть глаз или повредить колено, — это пожалуйста. Иэн Гэрри — чудовище. Я бы вообще не разрешал ему выступать на профессиональном уровне. Он преднамеренно калечит людей. Это животное, которое нельзя подпускать к боям вообще». Справедливости ради, и Шавкат, и его тренер говорили, что Рахмонов уже выходил на бой с Гэрри с травмой колена. Но Иэн использует этот удар почти во всех боях.

Иэн Гэрри — Белал Мухаммад Фото: Noushad Thekkayil/Getty Images

Пожалуй, самый запоминающийся случай с облик-киком был в поединке Халила Раунтри и Модестаса Букаускаса в сентябре 2021 года. Тогда Халил сломал ногу сопернику, и Букаускас вернулся только спустя 14 месяцев. Раунтри очень сильно критиковали после того случая и тогда уже говорили о необходимости запрета облик-киков. Даже Букаускасу пришлось вступиться за оппонента: «Удар был хороший. Это была моя работа: защититься от него, но я этого не сделал. Дайте мужику насладиться победой».

Халил Раунтри — Модестас Букаускас Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Но настоящий король облик-киков — Джон Джонс . Это один из его коронных ударов, который он использовал против Рэмпейджа Джексона, Даниэля Кормье, Тиаго Сантоса и других. Как правило, облик-кик используется игровиками вроде Джонса, Пейджа или Гэрри (Раунтри тут исключение), чтобы удержать соперника на дистанции или сбить его переход в атаку . Об этом говорил и Энтони Смит, бившийся с Джонсом за титул чемпиона UFC: «Джон сбивает начало атаки и рушит твой тайминг, тебе приходится снова готовить атаку, перезагружаться. Ты берёшь паузу, нащупываешь ритм и правильную ногу для шага, а он опять сбивает тебя».

За потенциальный запрет облик-кика высказывался Витор Белфорт: «Как насчёт травмы связок? Облик-кики. Что они делают? Он нужен, чтобы победить или чтобы травмировать оппонента? Я стремлюсь к безопасности бойца. Чтобы он мог нормально себя чувствовать, не только когда дерётся, но и после боя, чтобы он мог ходить и жить нормальной жизнью. Цель боя — победить сабмишеном, нокаутом или агрессивными атаками. А этот удар выбивает тебя на полгода. Возможно, меняет твою походку».

Джон Джонс — Энтони Смит Фото: Hans Gutknecht/Getty Images

Джонс в своё время настолько прокачал эту атаку, что даже записывал обучающее видео на YouTube . Разумеется, его соперники не были довольны такими ударами, а Рэмпейдж Джексон рассказывал, что облик-кик Джона навсегда оставил его с травмой: «Он самый грязный боец на свете. Этот парень очень хитёр и не прочь пустить в ход грязные штуки. Если удачно попадёшь по нему, он ткнёт тебя пальцем в глаз. Будешь наступать или у тебя начнет что-то получаться — он способен пнуть в колено. Этот удар, они называют его облик-кик, — Джонс бьёт его прямо в сустав. Считаю, что его следует запретить. Моё колено так и не восстановилось — возникла гиперэкстензия после того, как он вогнал мне его назад до упора подобным ударом. Одним таким приёмом запросто можно оборвать человеку карьеру». Позже Джексон рассказывал, как пересёкся с Джонсом в клубе и тот извинился.

Но по ходу карьеры Джона мало волновало здоровье соперника. На форуме Sherdog есть цитата Джонса от 2017 года, где он говорит, что, пробивая облик-кик, надеется выбить колено, а объясняет это справедливым разменом — «если человек передо мной пытается нанести мне повреждение мозга, считаю справедливым ответить так, чтобы он всю жизнь немного прихрамывал». Потом Джонс не раз повторял, что в клетке нужно быть готовым ломать и не испытывать жалости.

Тренер Джонса Майк Винкельджон уже говорил о возможном запрете облик-киков: «Люди продолжают думать, что это нелегально. То есть тебе разрешено нанести кому-то повреждение мозга, но ты не можешь повредить его колено? Это просто не имеет смысла. Всем тем, кому не нравится этот удар, скажу, что вам нужно научиться его блокировать».

Доля правды в словах Винкельджона есть. Практически любой удар в ММА может привести к травме. Получить повреждение может и бьющий, такие примеры мы видели, но никто не запрещал бить лоу-кики. Также часто видим истории, когда бойцы намеренно бьют по больной ноге или руке. И к облик-кикам можно готовиться так же, как и к любой атаке соперника . Пример — Ислам Махачев: «Честно, удары Гэрри ногами меня не беспокоили. Мы много работали над этим в лагере, потому что он хотел нанести мне травму. Но в бою я не почувствовал его ударов ногами».

Ислам Махачев — Иэн Гэрри Фото: Getty Images

К тому же далеко не все и не всегда используют облик-кики для нанесения травмы. Джошуа Ван в поединке с Брэндоном Ройвалом с помощью таких ударов переломил ход боя — останавливал соперника, сбивал его с ног и связывал облик-кики с комбинациями на руках, в итоге оформив нокдаун. Никакой травмы Ройвал не получил, а Ван извлёк максимум пользы, правильно применив удары. Облик-кик действительно опасный удар, способный нанести травму, но запрет такой атаки может привести к тому, что пойдут жалобы на другие удары, которые тоже наносят травмы. А вы бы запретили облик-кики?