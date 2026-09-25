Наследник Головкина возвращается после допинг-скандала. И сразу — с титульником

В профессиональном боксе намечается очередной титульный бой, который вызывает определённые вопросы. После дисквалификации за проваленный допинг-тест в ринг возвращается непобеждённый боксёр из Казахстана Жанибек Алимханулы. Он оставил свой титул WBO в среднем весе, которым Жанибек владел всё время отбывания наказания, и теперь идёт на повышение: в организации санкционировали его поединок за вакантный титул во втором среднем весе против непобеждённого датчанина Якоба Банка. Получается, репутация Алимханулы никого не смущает? Ну, или почти никого.

Приключения Жанибека начались в прошлом году. Алимханулы, владевший поясами WBO и IBF в среднем весе, получил шанс забрать ещё один титул – WBA у 42-летнего Эрисланди Лары. Отличный шанс для боксёра из Казахстана, который мог объединить в своих руках три титула и наконец-то подраться с более-менее известным соперником, хоть и возрастным.

Но наследник Головкина, как часто называют Алимханулы, умудрился этот шанс упустить. Прямо перед боем выяснилось, что Жанибек провалил допинг-тест на мельдоний: проба «Б» тоже оказалась положительной. Боксёра из Казахстана лишили титула IBF, а вот в WBO пошли на очень странный шаг: сохранили пояс за Алимханулы, обязав его провести защиту сразу после отбытия дисквалификации. В профессиональном боксе частенько случаются курьёзные моменты, причём в разных ведущих организациях. В WBC, например, санкционировали бой за титул Александра Усика и кикбоксёра Рико Верхувена с рекордом 1-0, ранее этот же титул в тяжах разыгрывался в поединке Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну. В WBA собираются лишить чемпионского пояса Мурата Гассиева, просто потому что этот титул выгоднее поставить на кон в громком поединке Фьюри и Энтони Джошуа.

Вот и в WBO сумели отличиться, сохранив чемпионский статус за боксёром, который отбывает дисквалификацию . И в организации совершенно не смущает подбитая репутация боксёра из Казахстана. Настолько не смущает, что в WBO позволили Жанибеку не защищать пояс в среднем весе, хотя ранее сами его обязали: Алимханулы решили поднять в весе для более громкого поединка с Хамзой Ширазом. Но вот британец не оценил ход организации, возмутился тем, что Жанибек чудесным образом стал обязательным претендентом в новой для себя весовой категории сразу после дисквалификации, а также скептически отнёсся к тому, что дисквалификацию боксёра из Казахстана сократили. После чего сложил чемпионские полномочия.

Хамза Шираз с поясом WBO Фото: Richard Pelham/Getty Images

«То, что здесь сделала WBO – это позор, и позор для бокса в целом. По сути, они вознаграждают того, кто попался на допинге. Для меня в этом нет никакого смысла. Вы даёте таким парням платформу, как бы говоря: «Да не переживай, всё нормально, работаем как обычно, сделаем вид, что ничего не произошло». Плюс Алимханулы дают титульник в новом весе, где он никогда не выступал», – заявил Шираз.

И с его словами трудно не согласиться. В WBO же спокойно отнеслись к такому повороту событий и продолжили продвигать Алимханулы. Именно Жанибек подерётся за вакантный пояс во втором среднем весе, оставленный Ширазом: его соперником станет непобеждённый датчанин Якоб Банк. Команды боксёров начали переговоры о дате и месте проведения поединка: с деталями они должны определиться не позднее 7 октября. То есть уже в ближайшем будущем Алимханулы, который в декабре прошлого года провалил допинг-тест, будет претендовать на чемпионский пояс в новой для себя весовой категории. Выглядит всё это крайне странно и точно не красит репутацию ни WBO, ни бокса в целом, ни самого Алимханулы.