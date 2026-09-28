50 достижений Фёдора Емельяненко! Часть 5: как Последний Император изменил ММА в России

Сегодня, 28 сентября, Фёдору Емельяненко исполняется 50 лет. За его плечами – чемпионские титулы, победы над сильнейшими тяжеловесами своего поколения, почти 10-летняя серия без поражений и статус одного из самых узнаваемых бойцов в истории ММА. Но за пределами собственных поединков Последний Император оставил после себя не менее значимый след: при нём смешанные единоборства в России прошли путь от молодой и неопределённой дисциплины до полноценного вида спорта с собственной системой соревнований, тренеров, судей и региональных федераций.

В первых четырёх частях спецпроекта мы вспоминали самые яркие спортивные достижения Фёдора, его бойцовские титулы, рекорды и главные победы как тренера. Теперь – финальная серия. В ней речь пойдёт о том, что сделал Последний Император в контексте развития смешанных единоборств в России. Новое поколение бойцов в рамках Союза ММА России, работа с молодёжью, мастер-классы, продвижение отечественной школы за рубежом и образ Фёдора как «русского богатыря», который на протяжении десятилетий ассоциировался с российскими единоборствами.

Предыдущие части можно прочитать на странице спецпроекта:

Стал идеальным образом «русского богатыря»

Образ «русского богатыря» вокруг Фёдора сложился абсолютно естественно. Ещё в детстве его первый тренер Василий Гаврилов, увидев будущего чемпиона, сказал маме Фёдора: «Приводи к нам своего богатыря». Спустя годы эта фраза кажется очень точной. Крупный самбист из Старого Оскола, с холодным взглядом, отсутствием идеальных мышц и абсолютно не похожий на обработанного маркетингом персонажа. Фёдор выходил на бои с крестом на груди и российской символикой. Его манера ведения боя запоминалась фирменной силой, бросками, взрывными атаками и постоянной работой на ближней дистанции. При этом в образе Фёдора было что-то бытовое и узнаваемое.

Позже директор по маркетингу Союза ММА России Александр Языков прямо сравнивал образ Фёдора с былинным Ильёй Муромцем: «Можно долго анализировать образ Фёдора с разных сторон. Ну, российский богатырь, как в летописях писали, Илья Муромец. Наверное, в этом и есть это наследие Фёдора. Емельяненко — абсолютный прообраз некого идеала — человек, у которого есть большая семья и есть команда, старается помогать по максимуму всем».

Фёдор нёс в себе некий фольклорный образ русского бойца – спокойного снаружи и чрезвычайно опасного в ринге.

Дал российским ММА общую систему

К 2012 году в стране появилось достаточно много известных бойцов, клубов и коммерческих промоушенов – M-1 Global, Fight Nights, Pro FC, но все они существовали довольно разрозненно. В любительских ММА и вовсе не было единой организации, которая отвечала бы за правила, судейство, региональные федерации и официальные соревнования. К этому моменту всем, и главным образом Фёдору, стало понятно, что смешанным единоборствам нужна общая структура. Во многом именно Последний Император благодаря своему авторитету добился легитимизации и официального признания ММА как вида спорта в России.

16 мая 2012 года в Подмосковье прошла первая всероссийская учредительная конференция, на которую приехали более 100 представителей из 49 регионов. Фёдора единогласно избрали первым президентом организации, а вице-президентом стал Вадим Финкельштейн – его менеджер и президент M-1 Global. Теперь структура позволяла навести порядок в новоиспечённом виде спорта: установить единые правила, систему судейства, организовать официальные любительские чемпионаты и выстроить подготовку спортсменов.

Сам Емельяненко в декабре 2016 года был переизбран на второй срок и оставался президентом до 2018 года. Таким образом, Фёдор непосредственно принял участие в формировании российской системы ММА и руководил организацией в первые и самые важные годы её существования.

Интересно, что Емельяненко и Финкельштейн сразу после появления союза направили силы на искоренение повсеместного определения ММА как «боёв без правил», подчёркивая, что правила в поединках есть и они достаточно строгие. В 2022 году в интервью Александру Карелину Фёдор сказал: «Не все мы, наверное, знаем, какими были смешанные единоборства изначально. Это называлось бои без правил и, вероятно, соответствовало названию. Сейчас это смешанные боевые единоборства, в которых много правил, много ограничений. ММА заслужили быть видом спорта».

Открыл историю чемпионатов России

В том же 2012 году, когда Фёдор возглавил Союз ММА России, в стране появилась первая полноценная система отбора на чемпионат страны. Этому событию предшествовал громкий профессиональный турнир лиги S-70, собравший главных звёзд отечественных единоборств. Он прошёл 11 августа в Сочи, а в качестве почётных гостей присутствовали Владимир Путин, Стивен Сигал и сам Фёдор Емельяненко. Однако настоящим стартом официального чемпионата под эгидой нового союза стал уже сентябрьский турнир в Чехове. С 28 по 30 сентября около 180 спортсменов из разных регионов России прошли через отбор и определили первых чемпионов страны сразу в шести весовых категориях – от 65 кг до свыше 93 кг. К участию допускались бойцы с серьёзной базой в других единоборствах и не более чем с тремя профессиональными боями, поэтому чемпионат стал своеобразной точкой входа из любительского спорта в ММА.

Любопытно, что первый чемпионат России по смешанным единоборствам выиграла сборная Ленинградской области, которую представлял легендарный тренер и отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов. Поскольку в самом регионе сильной базы ММА ещё не было, Абдулманап привёз в Чехов своих лучших воспитанников из Дагестана, включая Забита Магомедшарипова и Саида Нурмагомедова, и они дрались за Ленинградскую область. Среди чемпионов первого турнира был и Магомед Исмаилов, который впоследствии стал одним из самых известных российских профессионалов. Победители чемпионата получили возможность войти в сборную России и представлять страну на международных стартах.

Сделал судейскую систему единой

Когда Фёдор возглавил Союз ММА России, одной из главных целей было создание единой судейской структуры. Сам Емельяненко в тот период признавал, что на многочисленных местечковых соревнованиях с судейством возникали проблемы. Поэтому союз начал формировать Всероссийскую коллегию судей. До создания союза в регионах судили тренеры, друзья бойцов или организаторы турниров. Союз ввёл принцип судейской независимости: судья не имел права обслуживать бой, если в нём дрался спортсмен из его региона или клуба. Это помогло искоренить предвзятость, которая раньше губила местечковые турниры.

В 2013 году по всей стране запустили специальные семинары для судей: только за январь и февраль они прошли в Тюмени, Мытищах, Иркутске, Омске, Воронеже, Кемерове, Владивостоке, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ханты-Мансийске, Оренбурге и других городах. По итогам первых семинаров лицензии получили 210 судей. На семинарах будущие судьи ММА разбирали обязанности каждого рефери, спорные эпизоды, судейскую этику, порядок подачи протестов и заполнение протоколов, также изучали разницу между любительскими и профессиональными соревнованиями. После аттестации судьи получали категории и допуск к работе на турнирах союза. Уже к концу 2013 года Союз ММА России сообщал о примерно 250-300 лицензированных судьях, причём часть лицензий отзывали у тех, кто не работал или не проходил необходимые экзамены. Так ММА в нашей стране получили единый судейский корпус с подготовкой, аттестацией и системой допуска.

Запустил полноценные детско-юношеские ММА

В 2015 году Минспорта официально признало юношеское направление ММА. Важно, что сам Емельяненко подчёркивал, что проводить такие соревнования по взрослым правилам нельзя: для разных возрастов разработали отдельные регламенты. Фёдор рассказывал, что заниматься ММА дети могли уже с 10 лет, а с 12 – участвовать в соревнованиях, причём правила заметно отличались от взрослых. Например, в младшем возрасте запрещались удары в лицо, акцент делался на борьбу, а для спортсменов до 21 года предусматривалась специальная защитная экипировка. «Мы как раз занимаемся выстраиванием этой пирамиды. До недавнего времени наши молодые ребята выступали только по взрослым, но мы провели анализ, проделали большую работу по внедрению правил детского и юношеского спорта по смешанным единоборствам для подготовки резерва во взрослую сборную. Сейчас правила утверждены, и мы можем проводить юношеские чемпионаты разных уровней. Ребята могут заниматься смешанными единоборствами с 10 лет, а с 12 – разрешается участие в соревнованиях. Правила значительно отличаются от взрослых» — отмечал Фёдор.

Уже в сентябре 2016-го в Великих Луках состоялось первое в истории первенство России по ММА среди юношей 16-17 лет. А в феврале 2017-го Ярославль принял первое в истории мировое первенство по ММА среди 16-17-летних: приехали 54 бойца из 10 стран, а Россия выиграла командный зачёт, взяв шесть золотых медалей из девяти. Фёдор лично присутствовал на турнире и объяснял его значимость предельно ясно: победители должны были стать резервом взрослых национальных команд.

Развил смешанные единоборства в разных регионах страны

При Фёдоре российские ММА за считаные годы вышли далеко за пределы Москвы и Санкт-Петербурга. Когда Союз ММА России зарегистрировали в августе 2012 года, в его состав уже входили 56 региональных федераций. К концу 2013-го их количество выросло до 72, причём 48 федераций прошли государственную аккредитацию. Ещё через год, в декабре 2014-го, представители уже 76 регионов приехали на общероссийскую конференцию союза – от Калининграда до Владивостока. При этом речь шла не только о создании юридических организаций: в регионах проводились чемпионаты, отборы в сборную, тренерские и судейские семинары, а лучшие спортсмены затем попадали на федеральные соревнования.

Однако важно уточнить, что эта экспансия происходила далеко не везде при серьёзной поддержке государства. Но при активной поддержке Фёдора в десятках областей, республик и краёв инфраструктура всё-таки активно расширялась – создавались локальные федерации, с собственными соревнованиями и спортсменами, которые затем проходили общий отбор до чемпионата России. То есть имя Фёдора буквально являлось катализатором для региональных бизнесменов, побуждая их спонсировать создание новых федераций.

Вывел российских любителей в мировые лидеры

После появления Союза ММА России сборная получила чёткую систему отбора: лучшие бойцы определялись через региональные и всероссийские соревнования, затем проходили сборы и отправлялись на международные турниры уже как единая команда. Результат не заставил себя ждать. На чемпионате мира 2015 года в Праге Россия взяла шесть золотых медалей из семи возможных, а годом ранее в Минске были четыре золота, серебро и бронза. В 2016-м в Макао российские спортсмены снова выиграли командный зачёт. Причём там выступали ныне известные бойцы, например, молодой Умар Нурмагомедов зачистил легчайший вес и привёз в Россию золотую медаль.

Пожалуй, самый впечатляющий отрезок пришёлся на 2017 год. На чемпионате мира российские бойцы взяли семь золотых медалей, а также серебро и бронзу, причём турнир собрал представителей 42 стран. Золотую медаль чемпионата мира в супертяжёлой весовой категории тогда привёз из Астаны Анатолий Малыхин. В том же году на чемпионате Европы в Дрездене Россия выиграла все восемь золотых медалей у мужчин. Сам союз подвёл тогда итог ещё шире: за 2017 год российские спортсмены завоевали 29 золотых медалей на чемпионатах мира и Европы. Именно через эту систему любительских чемпионатов мира и Европы тех лет прошли бойцы, которые сегодня возглавляют мировые профессиональные рейтинги, например, Пётр Ян и Магомед Анкалаев.

Сформировал интерес к любительским турнирам

При Фёдоре соревнования по ММА начали собирать большие залы даже на местных региональных турнирах. В 2013 году финал Кубка России в Мытищах пришли посмотреть около 6000 человек – и это были любительские бои. Интересно, что в Мытищах люди тогда, сами того не зная, наблюдали за стартом карьеры будущего чемпиона UFC Петра Яна. Сам Емельяненко тогда специально подчёркивал, что речь идёт о любителях, а не о профессионалах. Похожий результат был и чуть позже: финал чемпионата России 2015 года в Омске собрал более 3000 зрителей, а все билеты по 500-1000 рублей были проданы. В финале на омском турнире столкнулись бойцы Магомед Анкалаев и Валентин Молдавский. Сейчас бы такой поединок вызвал настоящий фурор.

Важно было и то, что публика действительно интересовалась самими соревнованиями. На чемпионате России в Челябинске в 2013 году трибуны заполнились уже на предварительных боях, зрители реагировали на удачные приёмы и комбинации, а не только ждали появления известных имён. Одновременно росло и число участников: к 2015 году в отборе на Кубок России участвовали уже около 7000 спортсменов. ММА постепенно превращались из спорта нескольких профессиональных звёзд в массовую спортивную среду – со своими турнирами, бойцами и зрителями по всей стране.

Передал опыт новому поколению талантливых бойцов

В 2015 году, когда Фёдор получил предложение от Rizin, он решил взять с собой в Японию ребят из родного зала и тренеров, с которыми работал много лет. Так появилась Fedor Team. В её основе оказались бойцы, которых Фёдор знал ещё до большой международной известности: Вадим Немков, Валентин Молдавский, Анатолий Токов, Кирилл Сидельников и другие. Про них мы подробно рассказывали в предыдущих сериях спецпроекта. Сам Емельяненко уточнял, что хотел не столько обучить их отдельным приёмам, сколько внедрить бойцовское мышление и опыт, накопленный за собственную карьеру. При этом он использовал и собственные связи: благодаря выступлениям команды в Японии несколько российских молодых бойцов получили приглашения на следующие турниры.

Ездит по стране и даёт мастер-классы

Даже после завершения карьеры Фёдор продолжает лично ездить по стране с мастер-классами. В сентябре 2026 года он провёл занятие в Можайске, где десятки детей и юношей – самбисты, дзюдоисты, боксёры и кикбоксёры – тренировались под руководством Емельяненко. Летом он также побывал на Вологодчине. Сам Фёдор ещё во время работы президентом Союза ММА объяснял, что такие поездки для него – способ передавать молодым спортсменам не только технику, но и собственный опыт.

Причём для Емельяненко это не формальное появление перед спортсменами: на подобных занятиях он сам показывает приёмы, разбирает технику и работает с участниками в зале. Ещё в 2016 году Фёдор говорил, что регулярно ездит по стране с семинарами и мастер-классами, а в 2026-м продолжает делать это уже спустя годы после завершения профессиональной карьеры.