Не помешали даже судьи. Как сборная России по боксу покорила Европу

25 сентября в Софии, Болгария, завершился чемпионат Европы по боксу. Этот турнир был историческим – первым под эгидой организации World Boxing для сборной России. Естественно, в национальной команде горели желанием показать всем, что долгий период санкций и ограничений совсем не сказался на кондициях. В итоге выступление получилось прекрасным – победа в общем командном зачёте стала его венцом. Да, без скандалов и спорных моментов не обошлось. Но можно смело констатировать, что соревнования получились максимально успешными. И теперь национальная команда может с большим оптимизмом смотреть в будущее.

Начнём с ключевого момента. Итог соревнований действительно получился триумфальным. Сборная России выиграла общекомандный зачёт. Наши парни и девушки взяли семь золотых, пять серебряных и три бронзовые награды. Всего же – 15 наград в 20 дивизионах. Очень приличный показатель. А уж 12 финалов – лучшее свидетельство того, что наши парни и девушки даже на время санкций никогда не отказывались от своих целей и планов, продолжали работу над собой. И дебют в World Boxing получился действительно триумфальным.

Семь золотых медалей – тоже великолепный показатель. Получается, больше трети наград высшей пробы – в копилке сборной России. Статистика могла быть и более внушительной. Однако, к сожалению, некоторые поединки были омрачены судейскими скандалами. Особенно обидно за Всеволода Шумкова. До четвертьфинала соревнований россиянин добрался без особенных проблем. А вот там он встретился с болгарином Радославом Росеновым. К сожалению, сказалось пресловутое «домашнее» судейство. Один нокдаун сопернику Всеволода попросту не отсчитали, оценки выставляли максимально странно. Эпично выглядело то, как болгарин попросту убегал от россиянина на последних секундах поединка. Но даже это не склонило чашу весов на сторону нашего парня. И вызвало огромную волну критики в сторону судейства.

Порадовали то, как выступили девушки. Россиянки продемонстрировали очень высокий уровень. Да, золота получилось всего лишь два – у Юлии Чумгалаковой и Азалии Аминевой. Зато обе девушки просто играючи разнесли всю свою оппозицию. Три серебра – на вес золота. Ксения Олифиренко ещё очень молода, поэтому у неё всё впереди. И даже при этом наша девушка классно показала себя, до победы в финале не хватило совсем немного. Анастасия Демурчян классно прошла весь путь до решающего противостояния, уступила очень сильной оппонентке – Лизе О’Рурк. А медаль Людмилы Воронцовой – настоящий героизм. В полуфинале девушка перевернула ход поединка, который складывался совсем не просто, проявила характер. Российские девушки продемонстрировали, что на предстоящей Олимпиаде (если наша страна получит допуск) станут угрозой абсолютно для всех.

У мужчин ситуация ещё более показательная. 50% от возможного количества золотых наград . И, что главное, 7 из 10 боксёров – в медалях. Напомним, Шумкова при этом нагло обокрали. Сборная России вновь показала, что талантов у неё – хоть отбавляй. Главной суперзвездой стал Вячеслав Рогозин. В своей весовой категории до 54 кг он умудрился оформить два нокаута, выглядел просто шикарно. Классно раскрылся Сергей Колденков, который в своём дивизионе расправился со всеми. Добился успеха Дмитрий Карманов, его в финале ждало очень непростое испытание. Но самым драматичным стал триумф Давида Сурова. Он выдал кровопролитный финал с Дамаром Томасом. И наглядно продемонстрировал, что русский дух – не сломить.

Давид Суров Фото: Федерация бокса России

Сборная России добилась большого успеха на историческом турнире. Однако почивать на лаврах совершенно точно не стоит. Впереди – большое количество испытаний. И всё-таки чемпионат Европы добавил оптимизма.