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UFC 332, дата и время, где смотреть, кто показывает, вся информация, подробности

Женский титульник и битвы россиян против нокаутёров. Где смотреть UFC 332
Сергей Сорокин
АНДРЕЙ ПУЛЯЕВ/РОМАН КОПЫЛОВ
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Рассказываем о предстоящем номерном турнире.

Дата и время турнира UFC 332

В ночь с 3 на 4 октября на арене «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити, США, состоится следующий номерной турнир – UFC 332. Его старт запланирован на 1:00 мск. А главный кард стартует в 3:00.

В соглавном событии вечера столкнутся опыт и молодость. В октагоне будут выяснять отношения Дейвисон Фигейреду и Пэйтон Талботт.

UFC 2026. UFC 332, Солт-Лейк-Сити, США
Дейвисон Фигейреду — Пэйтон Талботт
04 октября 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Дейвисон Фигейреду
Не началось
Пэйтон Талботт

А в главном событии турнира состоится женский титульный бой. Наталия Силва и Ван Цун сразятся за вакантный пояс, который был оставлен Валентиной Шевченко.

UFC 2026. UFC 332, Солт-Лейк-Сити, США
Наталия Силва — Ван Цун
04 октября 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Наталия Силва
Не началось
Ван Цун

Также на турнире свои поединки проведут россияне. Андрею Пуляеву будет противостоять Дамиан Пинас. А Романа Копылова проверит на прочность Атеба Готье.

UFC 2026. UFC 332, Солт-Лейк-Сити, США
Дамиан Пинас — Андрей Пуляев
04 октября 2026, воскресенье. 02:15 МСК
Дамиан Пинас
Не началось
Андрей Пуляев
UFC 2026. UFC 332, Солт-Лейк-Сити, США
Атеба Готье — Роман Копылов
04 октября 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Атеба Готье
Не началось
Роман Копылов

Прямая трансляция UFC 332

Посмотреть трансляцию турнира UFC 332 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC 332

  • Наталия Силва — Ван Цун;
  • Дейвисон Фигейреду — Пэйтон Талботт;
  • Кинг Грин — Эстебан Рибович;
  • Калинн Уильямс — Роберто Солдич;
  • Атеба Готье — Роман Копылов;
  • Иманоль Родригес — Олден Кория;
  • Дамиан Пинас — Андрей Пуляев;
  • Маркус Макги — Бернардо Сопай;
  • Энтони Уинт — Лукас Арманд;
  • Джонни Уокер — Мик Паркин;
  • Рафаэль дос Аньос — Александр Эрнандес;
  • Марвин Веттори — Исмаил Наурдиев;
  • Курт Макги — Эрик Нолан.

Материалы о турнире и его главных звёздах

Самые интересные статьи о звёздах предстоящего турнира:
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Прогнозы на бои турнира UFC 332

Евгений Шевченко, менеджер российского средневеса UFC Романа Копылова, высказался о предстоящем поединка с Атеба Готье: «Мы с командой ждали этого боя. Роман и Готье дрались на одном турнире, одержали победы. И стилистически это бой двух ударников с большим процентом побед нокаутом. Да, Готье, как любой нокаутер, опасен в любой момент боя, но у Романа намного больше опыта и любительского, и профессионального, поэтому считаем, что у Романа есть все шансы на победу в этом бою».

Также ожиданиями поделился сам Копылов: «Для меня не имеет значения, кого считают фаворитом. Андердоги побеждают, а фавориты проигрывают на каждом турнире».

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