Женский титульник и битвы россиян против нокаутёров. Где смотреть UFC 332

Дата и время турнира UFC 332
В ночь с 3 на 4 октября на арене «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити, США, состоится следующий номерной турнир – UFC 332. Его старт запланирован на 1:00 мск. А главный кард стартует в 3:00.
В соглавном событии вечера столкнутся опыт и молодость. В октагоне будут выяснять отношения Дейвисон Фигейреду и Пэйтон Талботт.
А в главном событии турнира состоится женский титульный бой. Наталия Силва и Ван Цун сразятся за вакантный пояс, который был оставлен Валентиной Шевченко.
Также на турнире свои поединки проведут россияне. Андрею Пуляеву будет противостоять Дамиан Пинас. А Романа Копылова проверит на прочность Атеба Готье.
Прямая трансляция UFC 332
Посмотреть трансляцию турнира UFC 332 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
Полный кард турнира UFC 332
- Наталия Силва — Ван Цун;
- Дейвисон Фигейреду — Пэйтон Талботт;
- Кинг Грин — Эстебан Рибович;
- Калинн Уильямс — Роберто Солдич;
- Атеба Готье — Роман Копылов;
- Иманоль Родригес — Олден Кория;
- Дамиан Пинас — Андрей Пуляев;
- Маркус Макги — Бернардо Сопай;
- Энтони Уинт — Лукас Арманд;
- Джонни Уокер — Мик Паркин;
- Рафаэль дос Аньос — Александр Эрнандес;
- Марвин Веттори — Исмаил Наурдиев;
- Курт Макги — Эрик Нолан.
Материалы о турнире и его главных звёздах
Прогнозы на бои турнира UFC 332
Евгений Шевченко, менеджер российского средневеса UFC Романа Копылова, высказался о предстоящем поединка с Атеба Готье: «Мы с командой ждали этого боя. Роман и Готье дрались на одном турнире, одержали победы. И стилистически это бой двух ударников с большим процентом побед нокаутом. Да, Готье, как любой нокаутер, опасен в любой момент боя, но у Романа намного больше опыта и любительского, и профессионального, поэтому считаем, что у Романа есть все шансы на победу в этом бою».
Также ожиданиями поделился сам Копылов: «Для меня не имеет значения, кого считают фаворитом. Андердоги побеждают, а фавориты проигрывают на каждом турнире».