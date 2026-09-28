Женский титульник и битвы россиян против нокаутёров. Где смотреть UFC 332

Дата и время турнира UFC 332

В ночь с 3 на 4 октября на арене «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити, США, состоится следующий номерной турнир – UFC 332. Его старт запланирован на 1:00 мск. А главный кард стартует в 3:00.

В соглавном событии вечера столкнутся опыт и молодость. В октагоне будут выяснять отношения Дейвисон Фигейреду и Пэйтон Талботт.

А в главном событии турнира состоится женский титульный бой. Наталия Силва и Ван Цун сразятся за вакантный пояс, который был оставлен Валентиной Шевченко.

Также на турнире свои поединки проведут россияне. Андрею Пуляеву будет противостоять Дамиан Пинас. А Романа Копылова проверит на прочность Атеба Готье.

Прямая трансляция UFC 332

Посмотреть трансляцию турнира UFC 332 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC 332

Наталия Силва — Ван Цун;

Дейвисон Фигейреду — Пэйтон Талботт;

Кинг Грин — Эстебан Рибович;

Калинн Уильямс — Роберто Солдич;

Атеба Готье — Роман Копылов;

Иманоль Родригес — Олден Кория;

Дамиан Пинас — Андрей Пуляев;

Маркус Макги — Бернардо Сопай;

Энтони Уинт — Лукас Арманд;

Джонни Уокер — Мик Паркин;

Рафаэль дос Аньос — Александр Эрнандес;

Марвин Веттори — Исмаил Наурдиев;

Курт Макги — Эрик Нолан.

Материалы о турнире и его главных звёздах

Прогнозы на бои турнира UFC 332

Евгений Шевченко, менеджер российского средневеса UFC Романа Копылова, высказался о предстоящем поединка с Атеба Готье: «Мы с командой ждали этого боя. Роман и Готье дрались на одном турнире, одержали победы. И стилистически это бой двух ударников с большим процентом побед нокаутом. Да, Готье, как любой нокаутер, опасен в любой момент боя, но у Романа намного больше опыта и любительского, и профессионального, поэтому считаем, что у Романа есть все шансы на победу в этом бою».

Также ожиданиями поделился сам Копылов: «Для меня не имеет значения, кого считают фаворитом. Андердоги побеждают, а фавориты проигрывают на каждом турнире».