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Заурбек Сабанов: бой в Претендентской серии, карьера, контракт с UFC, победы, поражения, стиль

Для UFC пока сыроват. Супертяж Сабанов проиграл битву за контракт
Игорь Некрасов
Заурбек Сабанов
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Первое поражение в карьере Заурбека.

В Лас-Вегасе, США, состоялся очередной турнир Претендентской серии Даны Уайта, где бойцы дерутся за контракт с UFC. Одним из претендентов на попадание в лучшую лигу мира был непобеждённый российский тяжеловес Заурбек Сабанов. С рекордом 4-0 и тремя нокаутами в активе он получил возможность выступить на просмотровом турнире, однако шансом своим не воспользовался: Заурбек досрочно проиграл сенегальцу Адама Диопу.

В последнее время российские тяжи плотно закрепились в