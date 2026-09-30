Для UFC пока сыроват. Супертяж Сабанов проиграл битву за контракт

В Лас-Вегасе, США, состоялся очередной турнир Претендентской серии Даны Уайта, где бойцы дерутся за контракт с UFC. Одним из претендентов на попадание в лучшую лигу мира был непобеждённый российский тяжеловес Заурбек Сабанов. С рекордом 4-0 и тремя нокаутами в активе он получил возможность выступить на просмотровом турнире, однако шансом своим не воспользовался: Заурбек досрочно проиграл сенегальцу Адама Диопу.

В последнее время российские тяжи плотно закрепились в