Очень некрасивая история. WBA забыла про спорт и «кинула» россиянина

Профессиональный бокс в последнее время подкидывает очень интересные новости. Фанаты с большим нетерпением ждут поединок, в котором столкнутся Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри. Эту битву мир единоборств ждал очень долго. И, видимо, наконец-то дождался. Естественно, все восприняли анонс с воодушевлением и восторгом. Однако в итоге остался и тот человек, которого всё это затронуло с огромным знаком «минус». Мурат Гассиев по абсолютно неспортивным причинам был лишён титула. И всё ради того, чтобы вывеска боя Джошуа и Фьюри была «посочнее». Да, пока ситуация ещё не выглядит накалившейся. Но в команде россиянина не намерены мириться с подобным поведением в отношении боксёра.

Разбираем ситуацию по полочкам. В конце сентября стало известно, что Гассиев лишён титула WBA Super в супертяжёлом весе. Об этом сообщило издание Boxing News Online. Причина? Всё просто. Организация приняла решение разыграть вакантный титул Super в бою между Эй Джеем и Цыганским королём. Справедливо ли это? Абсолютно не так. Дело в том, что Мурат совершенно по спортивному принципу забрался на вершину. Он завоевал пояс регулярного чемпиона мира, когда в декабре прошлого года нокаутировал болгарина Кубрата Пулева. А минувшим летом была проведена и защита – против Питера Кадиру. И вновь нокаут, причём победа получилась очень убедительной. Пояс WBA Super до этого момента принадлежал Александру Усику. Но тот принял решение оставить свои титулы вакантными. В итоге по праву чемпионом WBA Super стал Гассиев. Однако промоутеры и организация, видимо, решили иначе. И теперь пытаются всё переиграть.

Сама ситуация выглядит полнейшим абсурдом. Поединок Джошуа и Фьюри был бы статусным и без подобного издевательства над спортом. Но, видимо, в WBA решили сделать всё максимально пафосно и с помпой. В России уже взывают к справедливости и надеются на то, что команда Мурата будет защищать интересы боксёра. В частности, предлагают судиться. На этом настаивает генеральный директор промоутерской компании RCC Boxing Герман Титов: «Это неправильная ситуация. В ней нужно разбираться. Команде Гассиева стоит подключить грамотных юристов. Есть ли в тексте правил WBA подобная возможность? Если нет – нужно подавать апелляцию. Есть ли аналогия с ситуацией вокруг Эльнура Самедова? Нет, тут всё совсем иначе. И то – там ведь сразу обозначили, что победитель в паре с титулом Super обязан боксировать с Самедовым. Есть ли здесь такое назначение, я не знаю. Если есть – это одно, если нет – совсем другое. Всё это знает только команда Гассиева, и в этом нужно разбираться».

Мурат Гассиев Фото: РИА Новости

После этого в дело действительно подключилась команда Гассиева. И заявила о желании бороться до конца. А сопромоутер и юрисконсульт боксёра Джон Уирт потребовал, чтобы в WBA предоставили немедленные объяснения сложившейся ситуации: «Если кто и должен драться за титул суперчемпиона WBA, так это Мурат Гассиев – действующий чемпион, а не два боксёра, у которых сейчас нет ни одного мирового пояса. Мы официально запросили у WBA подтвердить или опровергнуть эти сообщения и предоставить основания для любого подобного решения. Как минимум Мурату должна быть дана возможность быть услышанным и драться за статус суперчемпиона, прежде чем этот статус будет отдан кому-либо ещё».

Сам Мурат находится в подвешенном состоянии, поскольку о новости узнал из средств массовой информации. И, естественно, вся эта ситуация очень сильно задевает чемпиона из России. Он заявил, что готов подраться с любым из претендентов, но свой пояс отдавать просто так не собирается: «Никто не спросил ни меня, ни мою команду ничего перед этим решением. Я защищал этот титул в ринге, а не в пресс-релизе. Я готов драться с кем угодно – с Фьюри, Джошуа, любым – завтра, в следующем месяце, когда угодно. Для меня это никогда не было вопросом. Я не приму ситуацию, когда будущее чемпиона решается на бумаге, а не в ринге».

Мурат Гассиев Фото: РИА Новости

Пока в WBA пытаются сгладить ситуацию, оставив за Гассиевым его статус регулярного чемпиона. Но это совершенно точно далеко не то, чего желает боксёр. В такой ситуации очень хочется, чтобы справедливость восторжествовала. Однако можно посмотреть на всё и под другим углом. Во-первых, теперь к Мурату очень большое внимание. И россиянин может воспользоваться возможностью искупаться в лучах славы, пусть и такой. Во-вторых, всё это может открыть Гассиеву путь к большим вызовам. И, возможно, в итоге с победителем в паре Джошуа и Фьюри в будущем столкнётся именно Мурат.