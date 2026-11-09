«Победит Ган. Он опытен, уже бывал в подобных ситуациях и очень умён в том, что делает. Хокит — отличный борец и бьёт сильно, но Ган предпочитает держать дистанцию и совершает мало ошибок. Я думаю, если ему удастся сохранить эту дистанцию, то у него будет хороший вечер.Если Хокиту удастся подобраться ближе и провести тейкдаун, он может быть опасен, но я знаю, насколько хороша защита Гана от борьбы. Поэтому я ставлю на Сириля просто потому, что он более опытен и ранее дрался с серьёзными соперниками. Безусловно, Хокит тоже крепкий парень, и после каждого боя становится всё лучше, однако он пока относительно новичок. У него не было столько поединков, сколько у других ребят. Но можно определённо заметить, что Джош прогрессирует.Хокит — борец, так что всегда держит это в запасе на случай чего-то плохого, плюс он силён физически и идёт вперёд. Ему лишь нужно помнить о необходимости держать руки поднятыми и избегать ударов, но ведь это тяжёлый вес. Однако он учится этому. Мы все там были, мы все начинаем с чего-то. Не всегда сразу получается хорошо, но я уверен, что он продолжит развиваться и станет ещё сильнее», — приводит слова Миочича портал The Independent.