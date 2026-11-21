«Не думаю, что кто-то способен подготовиться к тому, что вытворяет Иржи Прохазка. Подготовить бойца к такому сопернику — очень сложная задача, поэтому даже не будем это рассматривать. Навахо Стирлинг постоянно прогрессирует, с каждым боем становится всё лучше и очень быстро растёт. Но почему-то мне кажется, что для него этот вызов пока преждевременный. Сколько у него боёв в UFC — пять или шесть?Думаю, Иржи Прохазка невероятно изобретателен, а иногда просто безумен, когда выходит в октагон. Порой, как мы уже видели, он слишком увлекается желанием драться, и это стоит ему победы в отдельных поединках. Но когда Иржи сохраняет хладнокровие, действует изобретательно и придерживается своего стиля, с ним чертовски сложно справиться любому сопернику. Я по-прежнему считаю, что для Навахо Стирлинга этот бой может быть преждевременным. Но в своём последнем поединке он вышел и показал, на что способен, в бою с Яном Блаховичем», — сказал Усман в подкасте Pound 4 Pound with Kamaru & Henry, который он ведёт вместе с Генри Сехудо.