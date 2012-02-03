7 февраля может быть объявлено о бое Пакьяо — Брэдли
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Известный промоутер Боб Арум, глава компании Top Rank, ведущий дела чемпиона мира во втором полусреднем весе по версии WBO Мэнни Пакьяо (54-3-2, 38 КО), рассчитывает во вторник, 7 февраля, объявить имя соперника для боя филиппинца 9 июля.
Как сообщает американская пресса, если кандидатура будет утверждена Пакьяо, то 7 февраля будет официально подтверждён следующий бой Мэнни. Планируется, что соперником филиппинца будет чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBO Тимоти Брэдли (28-0-0, 12 КО), о чём давно ходили слухи.
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