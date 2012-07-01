Фьюри: Хэй победит Чизору по очкам
Поделиться
Британский боксёр супертяжёлого веса Тайсон Фьюри (18-0-0, 13 КО) прокомментировал предстоящий бой британского супертяжа Дерека Чизоры (15-3-0, 9 KO), который сразится 14 июля в Лондоне (Великобритания) за чемпионские пояса WBO International и WBA Intercontinental против экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBA Дэвида Хэя (25-2-0, 23 КО).
«Я считаю, что Хэй победит Чизору по очкам. У Дерека неплохие шансы на победу, но всё будет зависеть от того, насколько активен на ринге будет Дэвид — до тех пор, пока Хэй не будет стремиться вести бой лицом к лицу, он будет комфортно бить Чизору», — цитирует Фьюри Boxingscene.
Комментарии
- 15 декабря 2021
-
18:15
-
17:54
-
16:46
-
16:15
-
15:52
-
15:20
-
14:49
-
13:55
-
12:46
-
11:48
-
11:42
-
10:33
-
09:45
-
04:38
-
03:43
-
01:18
-
00:16
- 14 декабря 2021
-
23:48
-
22:56
-
22:14
-
21:30
-
20:30
-
20:21
-
19:30
-
18:47
-
18:37
-
18:13
-
18:03
-
18:01
-
17:30
-
17:15
-
16:45
-
16:28
-
16:02
-
15:05
Партнерский контент