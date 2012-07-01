Фьюри: Хэй победит Чизору по очкам

Британский боксёр супертяжёлого веса Тайсон Фьюри (18-0-0, 13 КО) прокомментировал предстоящий бой британского супертяжа Дерека Чизоры (15-3-0, 9 KO), который сразится 14 июля в Лондоне (Великобритания) за чемпионские пояса WBO International и WBA Intercontinental против экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBA Дэвида Хэя (25-2-0, 23 КО).

«Я считаю, что Хэй победит Чизору по очкам. У Дерека неплохие шансы на победу, но всё будет зависеть от того, насколько активен на ринге будет Дэвид — до тех пор, пока Хэй не будет стремиться вести бой лицом к лицу, он будет комфортно бить Чизору», — цитирует Фьюри Boxingscene.