Хулио Сезар Миранда проведёт бой с Даниэлем Розасом

Согласно заявлениям менеджмента перспективного боксёра Даниля Розаса (14-0-1, 9 KO), выступающего в категории второго наилегчайшего веса, свой следующий бой он проведёт против бывшего чемпиона мира Хулио Сезара Миранды (37-7-1, 29 KO). Встреча этих боксёров планируется на 8 сентября в Монтеррее (Мексика), информирует BoxingScene.

Отметим, что Миранда был чемпионом мира в наилегчайшем весе по версии WBO. Этот чемпионский пояс он уступил в июле прошлого года Брайану Вилории, потерпев поражение единогласным решением судей.