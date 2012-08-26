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Хулио Сезар Миранда проведёт бой с Даниэлем Розасом

Хулио Сезар Миранда проведёт бой с Даниэлем Розасом
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Согласно заявлениям менеджмента перспективного боксёра Даниля Розаса (14-0-1, 9 KO), выступающего в категории второго наилегчайшего веса, свой следующий бой он проведёт против бывшего чемпиона мира Хулио Сезара Миранды (37-7-1, 29 KO). Встреча этих боксёров планируется на 8 сентября в Монтеррее (Мексика), информирует BoxingScene.

Отметим, что Миранда был чемпионом мира в наилегчайшем весе по версии WBO. Этот чемпионский пояс он уступил в июле прошлого года Брайану Вилории, потерпев поражение единогласным решением судей.

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Новости. Бокс/ММА