Тренер Гила: Дэниел будет обладать обновлённым арсеналом в бою со Штурмом

Грэм Шоу, тренер чемпиона мира в среднем весе по версии IBF Дэниела Гила, уверен, что его боксёр сможет удивить чемпиона мира по версии WBA Феликса Штурма в предстоящем бою своими навыками. Напомним, что встреча Гил – Штурм состоится 1 сентября в Оберхаузене (Германия).

«Без сомнения, Штурм будет наиболее сложным соперником Даниэля. Но Гил прогрессирует с каждым боем, и я бы сказал, что он улучшился процентов на 20 с момента своего последнего поединка.

Он всегда находится в тренировочном зале. Мы постоянно работаем над различными вещами, говорим о тактике и о том, что нам нужно сделать.

Конечно, мы изучали Феликса, но мы не можем тратить на это слишком много времени. Нам нужно заботиться о том, что делаем мы сами. Конечно, вы увидите в предстоящем бою у Гила некоторые вещи, которых не замечали ранее», — цитирует Шоу BoxingScene.