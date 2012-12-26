Вл. Кличко: я понимаю, что не буду заниматься боксом всю жизнь

Обладатель поясов IBF/WBA/WBO/IBO в супертяжёлом весе Владимир Кличко рассказал, что считает естественным завершение карьеры, и отметил, что жизнь после спорта длиннее, чем жизнь в спорте.

«В боксе мало что повторяется. Всегда есть новый соперник, ради боя с которым нужно провести серьёзную подготовку. Ты разбираешь его по полочкам, высчитываешь слабые и сильные стороны, разрабатываешь тактику на бой, а затем выходишь против него в ринг. Процесс вызова от конкурента на поединок и желание доказать ему противоположное приносят глубокое удовлетворение. Я понимаю, что не буду заниматься этим всю жизнь. И со временем действительно может пропасть мотивация, желание. Дай бог, чтобы не пропадало здоровье. Но есть биологический процесс, от которого никуда не уйдёшь. И я, конечно, понимаю, что жизнь после спорта длиннее, чем жизнь в спорте. Что ещё очень много нужно будет сделать после завершения спортивной карьеры. Ждать в этом плане ничего не нужно, всё придет само собой», — цитирует Кличко-младшего «Спорт день за днём».