Джозеф Агбеко готов сразиться с Александром Бахтиным

Бывший чемпион мира в легчайшем весе по версии IBF Джозеф Агбеко (28-4-0, 22 KO) заявил о своей готовности сразиться с обладателем чемпионского пояса IBO в первом полулёгком весе россиянином Александром Бахтиным (30-0-0, 11 КО). Ранее стало известно, что Бахтин планирует провести защиту своего титула 31 марта в Балашихе, а Агбеко указывался в качестве возможного соперника.
Отметим, что на 22 февраля у Агбеко запланирован поединок в Гане с Луисом Мендесом (34-8-1, 25 KO) за вакантный титул чемпиона мира по версии IBO в легчайшем весе
«Мои двери открыты для любых предложений после моего возвращения на ринг 22 февраля в Гане. Я хочу часто выходить на ринг в этом году. Моя цель – заполучить бой с любым топ-боксёром в категории 122 фунта, включая Нонито Донэра, Гильермо Ригондо и Абнера Мареса. Мне не повредит встреча с Александром Бахтиным перед попыткой заполучить бой с одним из вышеуказанных парней.
Бахтин очень сильный и перспективный боксёр. Я думаю, что бой с ним стал бы хорошим для меня вариантом заявить о том, что я нацеливаюсь на большие бои», — цитирует Агбеко BoxingScene.
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