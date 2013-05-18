Бахтин: считаю, что Джонс был под чем-то

Не знающий поражений на профессиональном ринге обладатель пояса IBO в младшем полулёгком весе россиянин Александр Бахтин (31-0-0, 12 КО) прокомментировал поражение чемпиона мира по версии WBA в первом тяжёлом весе россиянина Дениса Лебедева (25-2-0, 19 КО) «чемпиону в отпуске» панамцу Гильермо Джонсу (39-3-2, 31 КО) в бою за полновесный чемпионский титул по версии Всемирной боксёрской ассоциации.

«Если попадают по голове, а ты не падаешь… Я считаю, что Джонс был под чем-то, конечно, надо медицинской комиссии разбираться, тесты всё покажут. Если бы у Дениса глаз не заплыл, по очкам он вышел бы победителем — он же был впереди. Денису не хватило работы ног, если бы он больше передвигался, то Джонс его просто не доставал бы. И конечно, самое главное в этом бою было то, что у Дениса заплыл глаз: представляете, вы одним глазом не видите, а удары-то идут», — цитирует Бахтина «Р-Спорт».