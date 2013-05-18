Бахтин: считаю, что Джонс был под чем-то

Не знающий поражений на профессиональном ринге обладатель пояса IBO в младшем полулёгком весе россиянин Александр Бахтин (31-0-0, 12 КО) прокомментировал поражение чемпиона мира по версии WBA в первом тяжёлом весе россиянина Дениса Лебедева (25-2-0, 19 КО) «чемпиону в отпуске» панамцу Гильермо Джонсу (39-3-2, 31 КО) в бою за полновесный чемпионский титул по версии Всемирной боксёрской ассоциации.
«Если попадают по голове, а ты не падаешь… Я считаю, что Джонс был под чем-то, конечно, надо медицинской комиссии разбираться, тесты всё покажут. Если бы у Дениса глаз не заплыл, по очкам он вышел бы победителем — он же был впереди. Денису не хватило работы ног, если бы он больше передвигался, то Джонс его просто не доставал бы. И конечно, самое главное в этом бою было то, что у Дениса заплыл глаз: представляете, вы одним глазом не видите, а удары-то идут», — цитирует Бахтина «Р-Спорт».
- 12 мая 2021
-
15:01
-
14:50
-
14:01
-
13:04
-
12:07
-
11:01
-
10:01
-
09:00
-
07:40
-
06:39
-
00:41
-
00:32
- 11 мая 2021
-
23:26
-
22:16
-
21:26
-
20:30
-
19:48
-
18:31
-
17:51
-
17:47
-
17:29
-
16:21
-
15:33
-
15:01
-
14:45
-
14:07
-
14:00
-
13:02
-
12:00
-
11:02
-
10:01
-
09:06
-
07:11
-
06:57
-
00:43