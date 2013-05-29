Фроч: я лучший боксёр Великобритании

Чемпион мира в суперсреднем весе по версии IBF 35-летний британец Карл Фроч (31-2-0, 21 КО) заявил, что не видит себе равных в Британии.

«Я получаю признание, которое заслуживаю. Я номер один в Великобритании. Этот спор теперь только между мной и Ленноксом Льюисом — выбор зависит лишь от того, за какой период выявлять лучшего.

Ни об одном британском бойце не могу сказать, что он показывает более зрелищный бокс, чем я. Амир Хан и Дэвид Хэй проводят захватывающие поединки, но я всё равно выдаю интересные бои чаще и дерусь только против лучших», — цитирует Фроча британская пресса.