Роач: у меня нет проблем с Брэндоном Риосом

Тренер экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо Фредди Роач заявил, что простил бывшего чемпиона мира в лёгком весе Брэндона Риоса за его шутку по поводу болезни Роача. Напомним, несколько лет назад Риос записал видео, в котором насмехался над произношением Роача. Тренер рассказал, что пообщался с Риосом после его боя с Пакьяо и больше не держит на него зла.

«После боя Риос сказал мне, что у него нет ко мне никакой злобы, и он был очень мил. У меня нет проблем с Брэндоном Риосом и никогда не было. Он подшутил надо мной однажды, но он просто ребёнок и ему стоит больше думать о том, что он делает. Этот вопрос закрыт», — передаёт слова Роача Boxingscene.