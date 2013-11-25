Роач: у меня нет проблем с Брэндоном Риосом
Тренер экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо Фредди Роач заявил, что простил бывшего чемпиона мира в лёгком весе Брэндона Риоса за его шутку по поводу болезни Роача. Напомним, несколько лет назад Риос записал видео, в котором насмехался над произношением Роача. Тренер рассказал, что пообщался с Риосом после его боя с Пакьяо и больше не держит на него зла.
«После боя Риос сказал мне, что у него нет ко мне никакой злобы, и он был очень мил. У меня нет проблем с Брэндоном Риосом и никогда не было. Он подшутил надо мной однажды, но он просто ребёнок и ему стоит больше думать о том, что он делает. Этот вопрос закрыт», — передаёт слова Роача Boxingscene.
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