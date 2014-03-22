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Хэй: когда твой бицепс отцепляется от плеча, пора завершать карьеру

Хэй: когда твой бицепс отцепляется от плеча, пора завершать карьеру
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в двух весовых категорияхДэвид Хэй заявил, что может в ближайшее время объявить о завершении карьеры. Британец отметил, что хотел бы вернуться на ринг, но травмированная рука не даёт ему этого сделать.

«Я хотел бы выйти на ринг снова, но, кажется, моё тело советует мне назвать день завершения карьеры. Не знаю. Нужно прислушиваться к своему телу, и когда твой бицепс отсоединяется от твоего плеча и рука свешивается, значит, тело говорит, что пора заканчивать. Я во многих месяцах от того, чтобы даже бить по мешку, не то что по сопернику», — приводит слова Хэя Boxingscene.

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