Коллацо: победа над Ханом вернёт меня на вершину

Экс-чемпион мира Луис Коллацо уверен, что победа над Амиром Ханом позволит ему вернуться в список топ-бойцов второго полусреднего веса. Напомним, что встреча этих боксёров состоится 3 мая в Лас-Вегасе, в андеркарте поединка между Флойдом Мейвезером-младшим и Маркосом Майданой.

«В прошлом году я не знал, куда движется моя карьера, мне больше не предлагались большие поединки, и я был буквально подавлен. Но времена меняются, прошлый год был непростым, но 2014-й будет для меня благословенным. Я просто благодарен за возможность вернуться на вершину бокса.

Этот поединок вернёт меня в элиту полусреднего веса. У Хана высокая скорость, но он пришёл в мой вес, и это меня не беспокоит. Я всегда считался андердогом», — приводит слова Коллацо BoxingScene.