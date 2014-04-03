Коллацо: победа над Ханом вернёт меня на вершину

Экс-чемпион мира Луис Коллацо уверен, что победа над Амиром Ханом позволит ему вернуться в список топ-бойцов второго полусреднего веса. Напомним, что встреча этих боксёров состоится 3 мая в Лас-Вегасе, в андеркарте поединка между Флойдом Мейвезером-младшим и Маркосом Майданой.
«В прошлом году я не знал, куда движется моя карьера, мне больше не предлагались большие поединки, и я был буквально подавлен. Но времена меняются, прошлый год был непростым, но 2014-й будет для меня благословенным. Я просто благодарен за возможность вернуться на вершину бокса.
Этот поединок вернёт меня в элиту полусреднего веса. У Хана высокая скорость, но он пришёл в мой вес, и это меня не беспокоит. Я всегда считался андердогом», — приводит слова Коллацо BoxingScene.
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