Бой Джона Джонса и Даниэля Кормье перенесён из-за травмы
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Поединок между чемпионом UFC в среднем весе Джоном Джонсом и Даниэлем Кормье перенесён из-за травмы чемпиона. В ходе подготовки Джонс получил травму ноги. Вместо 27 сентября, как было запланировано изначально, бой состоится 3 января 2015 года.
Вместо боя Джонс — Кормье центральным событием шоу UFC 178 станет бой за звание чемпиона в легчайшем весе между Деметриусом Джонсоном и Крисом Карьясо. Этот поединок был специально сдвинут с 30 августа на 27 сентября, чтобы возглавить шоу, которое пройдёт в Лас-Вегасе.
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