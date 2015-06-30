Деметриус Джонсон: Жозе Алду не бился с такими соперниками, как Конор Макгрегор
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Чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон поделился ожиданиями от поединка между Конором Макгрегором и чемпионом организации в полулёгком весе Жозе Алду, который предполагается к проведению 11 июля на UFC 189. Ранее сообщалось, что Алду получил травму ребра и поединок с Макгрегором под вопросом. Позже UFC выбрала Чэда Мендеса в качестве замены на случай, если Алду всё-таки не сможет принять участие в поединке.
«Алду никогда не бился с таким соперником, как Макгрегор. Он будет идти вперёд, он умеет держать дистанцию», — приводит слова Джонсона MMA Junkie.
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