Деметриус Джонсон: Жозе Алду не бился с такими соперниками, как Конор Макгрегор

Чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон поделился ожиданиями от поединка между Конором Макгрегором и чемпионом организации в полулёгком весе Жозе Алду, который предполагается к проведению 11 июля на UFC 189. Ранее сообщалось, что Алду получил травму ребра и поединок с Макгрегором под вопросом. Позже UFC выбрала Чэда Мендеса в качестве замены на случай, если Алду всё-таки не сможет принять участие в поединке.

«Алду никогда не бился с таким соперником, как Макгрегор. Он будет идти вперёд, он умеет держать дистанцию», — приводит слова Джонсона MMA Junkie.