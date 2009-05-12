Херби Хайд: Мэтт Годфри боится меня
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Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBO Херби Хайд (47-4-0, 42 КО) заявил, чтоМэтт Годфри боится встречаться с ним в ринге.
«Изначально я должен был встретиться с Мэттом Годфри. Но он дважды снимался с поединка. Этот парень уклоняется от встречи со мной вот уже полгода. Он боится меня, и я не могу его винить за это. От моего пинка он бы улетел из Вольклингена обратно в США, где он прячется сейчас», — цитирует Хайда EastSideBoxing.com.
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