После боя с Морой Павлик может встретиться с Абрахамом

Известный промоутер Боб Арум заявил, что если бой между чемпионом мира WBC/WBO в среднем весе Келли Павликом и претендентом Серхио Морой состоится в сентябре, то следующим соперником американца может стать чемпион мира в среднем весе по версии IBF Артур Абрахам.

«Я не думаю, что перенос боя с Морой станет препятствием для поединка Павлика с Абрахамом. Мы всё ещё можем рассчитывать на этот поединок в декабре или январе», — приводит слова Арума Boxingscene.com.

Напомним, что американец Келли Павлик снялся с боя против Серхио Моры из-за полученного во время подготовки к бою повреждения руки.