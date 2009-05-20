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Маркес: я уверен, что могу победить Мейвезера-младшего

Маркес: я уверен, что могу победить Мейвезера-младшего
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион IBO/WBA/WBO в лёгком весе Хуан Мануэль Маркес выразил уверенность в том, что он может победить экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего. Напомним, что поединок между ними состоится 18 июля в Нью-Йорке.

«Флойд лучший боксёр в мире вне зависимости от весовой категории, и именно поэтому я согласился драться с ним в полусреднем весе. Я доволен результатами своей карьеры и рад, что получил такую возможность, но я уверен, что я могу победить Мейвезера», — цитирует Маркеса fightnews.com.

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