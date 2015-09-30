Фроч: Уорд — лучший боксёр мира P4P, Головкин даже не в десятке

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч назвал Андре Уорда лучшим боксёром мира вне зависимости от весовых категорий, отметив, что Геннадия Головкина не включил бы даже в топ-10.

«Я бы даже не взял Головкина в свою десятку лучших, потому что смотрю в послужной список. А если выбирать лучшего вне зависимости от веса, я бы выбрал Андре Уорда. Потому что при том, как он дерётся, я не представляю, что он проиграет, и он до сих пор не проигрывал — это делает его лучшим», — приводит слова Фроча Boxing Scene.