Кроуфорд хочет сразиться с Пакьяо, но не уверен, что это желание взаимно

Чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBO Терренс Кроуфорд заявил о своём желании сразиться с Мэнни Пакьяо, однако не уверен, что это желание взаимно. Ранее промоутер Пакьяо не исключил возможности данного боя.

Сперва, однако, Кроуфорду предстоит провести защиту титула в бою с Диерри Жаном, запланированном на 24 октября в Омахе (штат Небраска, США).

“Этот бой дал бы мне многое, он вывел бы мою карьеру на новый уровень. Я не знаю (готов ли Пакьяо драться). Это то, что нам нужно выяснить. Нашим командам предстоит переговорить друг с другом, чтобы понять, действительно ли они хотят этого боя”, — приводит слова Кроуфорда BoxingScene.