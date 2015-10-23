15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кроуфорд хочет сразиться с Пакьяо, но не уверен, что это желание взаимно

Кроуфорд хочет сразиться с Пакьяо, но не уверен, что это желание взаимно
Комментарии

Чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBO Терренс Кроуфорд заявил о своём желании сразиться с Мэнни Пакьяо, однако не уверен, что это желание взаимно. Ранее промоутер Пакьяо не исключил возможности данного боя.

Сперва, однако, Кроуфорду предстоит провести защиту титула в бою с Диерри Жаном, запланированном на 24 октября в Омахе (штат Небраска, США).

“Этот бой дал бы мне многое, он вывел бы мою карьеру на новый уровень. Я не знаю (готов ли Пакьяо драться). Это то, что нам нужно выяснить. Нашим командам предстоит переговорить друг с другом, чтобы понять, действительно ли они хотят этого боя”, — приводит слова Кроуфорда BoxingScene.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА